PTPP Sabet Tiga Penghargaan di Sektor Kelistrikan

Rabu, 11 November 2020 | 17:25 WIB

Oleh : Lona Olavia / JAI

Jakarta, Beritasatu.com - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) meraih tiga penghargaan dalam ajang Asian Power Awards 2020. Ketiga penghargaan yang disabet PTPP, yaitu di kategori “Diesel-Fired Power Project of The Year (Gold)” untuk Proyek Diesel Engine Power Plant (DEPP) Senayan 101 MW, Jakarta, kategori “Fuel Power Plant of the Year (Silver)” untuk Proyek Scattered Diesel Dual Fuel Engine (SDFE) Mobile Power Plant Package 1 (120 MW), dan kategori “Power Plant Upgrade of the Year – Indonesia” untuk Proyek Diesel Engine Power Plant (DEPP) Senayan 101 MW, Jakarta.

Direktur Operasi III PTPP, Eddy Herman Harun, mengatakan perseroan menyambut baik penghargaan tersebut dan menilainya dapat memotivasi PTPP untuk dapat menumbuhkan inovasi-inovasi di industri tenaga listrik yang lebih baik dan inovatif di tahun-tahun mendatang.

"Perseroan juga berharap dapat mempertahan gelar juara di ajang ini tiap tahunnya. Tidak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan kepada stakeholder yang telah mendukung dan memberikan kepercayaan kepada perseroan, yaitu Indonesia Power sebagai konsumen dan Wartsila selaku equipment partner,” ujar Eddy dalam siaran pers, Rabu (11/11/2020).

Asian Power Awards merupakan ajang penghargaan yang dijuluki sebagai “Oscar dari Industri Tenaga Listrik”. Asian Power Awards 2020 merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan untuk ke-16 kalinya. Di mana dalam ajang tersebut, perseroan bersaing dengan perusahaan asing lainnya yang ada di wilayah Asia.

Tahun 2020 ini, terdapat sekitar 50 perusahaan yang ada di Asia berhasil dianugerahi “Oscar dari Industri Tenaga Listrik”. Tahun ini merupakan tahun ke-5 dimana perseroan berhasil menjadi pertahankan gelar juara dalam ajang Asian Power Award sejak tahun 2016-2020. Ajang penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Asian Power Magazine yang merupakan media yang berbasis di Singapura khusus publikasi industri pembangkit listrik dan transmisi yang didistribusikan di Kawasan Asia Pasifik.

Sumber:Suara Pembaruan