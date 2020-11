Surplus Neraca Perdagangan di 2021 Diproyeksikan Menyempit

Rabu, 18 November 2020 | 19:45 WIB

Oleh : Herman / JAI

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal, memproyeksikan surplus neraca perdagangan pada 2021 akan menyempit. Ini disebabkan pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor. Kondisinya berbeda dengan impor mengalami penurunan yang sangat tajam, pada 2020.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode Januari-Oktober 2020, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus US$ 17,07 miliar. Surplus ini dihasilkan oleh kinerja ekspor yang mencapai US$ 131,54 miliar atau menurun 5,58% dibanding periode yang sama tahun 2019, sedangkan impor tercatat US$ 114.46 miliar atau turun hingga 19,07%.

“Di 2021, kita melihat potensinya ada pemulihan ekonomi domestik, sehingga biasanya akan diikuti peningkatan impor, baik itu impor barang konsumsi, bahan baku dan juga barang modal. Ekspor juga akan tumbuh positif karena kalau kita lihat pemulihan ekonomi negara lain sudah lebih luas. Tetapi kita perkirakan pertumbuhan impor akan lebih tinggi dari ekspor, sehingga surplus yang tahun ini besar sekali di tahun depan akan menyempit,” kata Faisal dalam acara Core Economic Outlook 2021, Rabu (18/11/2020).

Faisal menilai, surplus neraca perdagangan yang terjadi pada tahun ini juga kurang sehat karena ekonomi di dalam negeri yang sedang “sakit”. Ini terlihat dari surplus yang bukan disebabkan oleh peningkatan ekspor, melainkan disebabkan oleh penurunan impor yang sangat tajam, terutama impor barang-barang produktif.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, mengatakan meskipun masih rentan, perekonomian global saat ini mulai membaik. Adaptasi keseharian masyarakat terhadap protokol kesehatan perlahan-lahan mulai membuahkan hasil dengan mulai meningkatnya aktivitas perekonomian secara global.

BACA JUGA Surplus Neraca Perdagangan Indonesia Masih Belum Sehat

“Selain itu, optimisme dari efektivitas vaksin dari berbagai negara turut menjadi faktor positif pemulihan perekonomian global. Begitu pula dengan pemulihan ekonomi Tiongkok yang lebih cepat dari ekspektasi telah menopang kenaikan permintaan produk ekspor nonmigas Indonesia di pasar global,” kata Agus Suparmanto.

Sumber:BeritaSatu.com