Dorong Kinerja Ekspor, Indonesia Tak Bisa Hanya Andalkan Fasilitas GSP

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan untuk bisa mendorong ekspor yang lebih sustain, Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP).

Pasalnya, fasilitas GSP kapan saja bisa dihapus oleh negara maju tujuan ekspor. Yang paling penting di luar mekanisme GSP menurutnya adalah meningkatkan daya saing produk ekspor.

Faisal memberi contoh negara Vietnam yang tidak lagi mendapat fasilitas GSP dari Amerika Serikat, namun negara tersebut melakukan berbagai terobosan untuk mengatasi hambatan-hambatan di luar tarif.

“GSP itu kaitannya dengan tarif. Di luar itu, ada juga hambatan non tarif yang kalau masuk ke negara maju itu sangat banyak, apalagi ke Amerika Serikat. Misalnya saja terkait dengan standar, kesehatan, lingkungan, emisi, dan sebagainya. Jadi, walaupun kita sudah dapat fasilitas GSP, tetap saja masuknya akan sulit,” kata Faisal dalam acara Core Economic Outlook 2021, Rabu (18/11/2020).

Untuk mengatasi hambatan non tarif, yang dilakukan Vietnam, misalnya untuk ekspor produk perikanan, adalah dengan menyesuaikan laboratorium pengetesan ikan untuk diekspor seperti yang dilakukan AS. Sehingga AS lebih memilih ekspor produk perikanan dari Vietnam karena laboratoriumnya sudah sama.

“Mengatasi hambatan-hambatan non tarif ini akan membuat kinerja ekspor lebih sustain ketimbang hanya mengandalkan fasilitas GSP,” kata Faisal.

Seperti diketahui, fasilitas GSP dari Amerika Serikat untuk Indonesia telah diperpanjang. GSP sendiri diberikan kepada negara-negara Least Developed Countries dan negara berkembang yang statusnya akan terus dievaluasi. Bila status ekonomi dari negara penerima fasilitas tersebut dinilai sudah meningkat, fasilitas GSP bisa saja dicabut.

“GSP ini tidak hanya diberikan AS kepada Indonesia, tetapi juga kepada sejumlah negara Least Developed Countries dan negara berkembang. Ini tentu baik, apalagi pasar AS sangat besar. Adanya perbedaan tarif walaupun itu tipis akan berpengaruh besar pada penetrasi ekspor. Tetapi perlu diingat bahwa fasilitas ini cepat atau lambat akan lepas dari kita, sehingga yang perlu lebih difokuskan adalah bagaimana meningkatkan daya saing produk ekspor,” kata Faisal.

