Bandara Sultan Mahmud Siap Dukung FIFA U-20 World Cup 2021

Sabtu, 5 Desember 2020 | 13:41 WIB

Oleh : Lona Olavia / JAI

Jakarta, Beritasatu.com - PT Angkasa Pura (AP) II (Persero) mempersiapkan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II untuk mendukung penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

Terkait dengan itu, pada Jumat (4/12/2020), AP II menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) tentang Sinergi Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

Seperti diketahui, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang dikelola oleh PT Angkasa Pura II, dan Palembang ditunjuk menjadi tuan rumah perhelatan akbar sepak bola dunia tersebut.

Presiden Direktur PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, mengatakan MoU ini bertujuan agar kedua pihak dapat lebih intensif membahas potensi kerja sama demi kesuksesaan penyelenggaraan piala dunia.

Menurut Awaluddin, perjanjian itu antara lain terkait penyediaan fasilitas hospitality bagi berbagai pihak dan tentunya kontingen kesebelasan peserta FIFA U-21 di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II.

"Sebagai pintu gerbang utama suatu wilayah, bandara memegang peranan penting di berbagai event termasuk yang berkelas dunia seperti piala dunia ini. Karena itu, kami berkomitmen menjaga nama baik Indonesia dengan memberikan hospitality yang baik saat kedatangan tim-tim peserta," ujar Awaluddin, dalam siaran pers, Sabtu (5/12/2020).

Dia mengungkapkan, MoU tersebut juga mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021. AP II akan mendirikan posko siaga dan sports corner di terminal bandara dalam menyambut pagelaran ini.

“Palembang akan banyak didatangi wisatawan, penikmat sepak bola, dan tentunya kontingen FIFA U-20 World Cup, yang sebagian besar menginjakkan kaki terlebih dahulu di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Karena itu, kami akan memberikan penyambutan yang baik dan membangun atmosfer turnamen FIFA U-20 World Cup sejak di bandara,” ungkap Awaluddin.

Adapun reputasi Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II sudah mendunia seiring dengan penerapan Transformation 1.0 dan Transformation 2.0 yang dijalankan perseroan guna meningkatkan standar layanan dan operasional.

Bandara ini adalah pemenang Airport Service Quality Award 2019 yang digelar Airport Council International (ACI) untuk kategori Best Airport By Size & Region, Best Environment & Ambience, Best Customer Service dan Best Infrastructrue & Facility, untuk bandara kategori 2 – 5 juta penumpang.

“Ini menandakan fasilitas dan pelayanan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II adalah salah satu yang terbaik di dunia untuk kategori bandara berkapasitas hingga 5 juta penumpang per tahun, dan kami akan menjaga standar ini termasuk dalam menyambut dan melepas peserta FIFA U-20 World Cup,” ujar Awaluddin.

Dari sisi operasional, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II sudah dilengkapi dengan infrastruktur sisi udara yang memadai. Landas pacu (runway) di bandara ini memiliki dimensi 3.000 m x 45 m sehingga dapat digunakan untuk penerbangan pesawat berbadan lebar (wide body) seperti Airbus A330, Boeing 777, hingga Boeing 747.

Di samping itu, bandara juga sudah memiliki stasiun light rail transit (LRT) yang langsung terhubungan dengan Palembang Jakabaring Sport City.

Sumber:Suara Pembaruan