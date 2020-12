Asing Borong Saham Unggulan, IHSG Mendekati Level 6.000

Senin, 7 Desember 2020 | 16:11 WIB

Oleh : Jeany Aipassa / JAI

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan awal pekan, Senin (7/12/2020), ditutup menguat hampir mendekati level 6.000, dipicu aksi borong saham unggulan yang dilakukan investor asing.

Data RTI menunjukan sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak di zona hijau dalam rentang level terendah 5.854,303 dan tertinggi 5.941,352. IHSG akhirnya ditutup menguat 120,276 poin atau 2,07% di level 5.930,759.

Volume saham yang ditransaksikan mencapai 25,842 miliar dengan frekuensi sebanyak 1.327.753 kali. Total nilai transaksi tercatat sebesar Rp 17,322 triliun.

Investor asing melakukan aksi borong saham di seluruh pasar dengan total beli bersih mencapai Rp 367,33 miliar. Sebanyak 364 saham mengalami kenaikan harga, 138 saham stagnan, dan 126 saham lainnya turun harga.

Penguatan IHSG terutama ditopang aksi borong yang dilakukan investor asing terhadap sejumlah saham unggulan, diantaranya saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), dan PT Astra International Tbk (ASII).

BBCA tercatat mengalami kenaikan harga hingga Rp 650 atau 2,03% menjadi Rp 32.600 per saham. BBRI naik Rp 100 atau 2,33% menjadi Rp 4.400 per saham, sedangkan ASII naik Rp 150 atau 2,63% menjadi Rp 5.850 per saham.

Aksi borong yang dilakukan investor asing tidak terlepas dari sentimen positif terkait vaksin Covid-19 yang telah tiba di tanah air, dan gerak cepat pemerintah dalam menjelaskan tindak-lanjut terkait pengadaan dan mekanisme distribusi vaksin tersebut.

Hal itu memunculkan optimisme investor bahwa penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 di Indonesia akan semakin efektif, sehingga kondusif bagi kegiatan perekonomian.

Sementara itu, berbalik arah dengan kinerja positif IHSG, sejumlah indeks unggulan di bursa Asia justru ditutup di zona merah. Indeks Nikkei 225 di Bursa Tokyo melemah 203,801 poin atau 0,76% ke level 26.547,439.

Hang Seng Index di Bursa Hong Kong juga ditutup melemah 329,070 poin atau 1,23% ke level 26.506,850. Sedangkan Straits Times Index di Bursa Singapura ditutup terkoreksi 11,390 poin atau 0,40% ke level 2.828,500.

Sumber:Suara Pembaruan