New Carry Pick Up Jadi Andalan Jualan Suzuki di Indonesia

Senin, 7 Desember 2020 | 16:33 WIB

Oleh : Herman / JAI

Suzuki New Carry Pick Up (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – New Carry Pick Up yang diluncurkan PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menjadi andalan jualan Suzuk di Indonesia, sejak 2019. Pangsa pasarnya di segmen small pick up bahkan di atas 60%. Sebelum adanya model baru ini, pangsa pasar Carry Pick Up juga sudah sangat kuat di kisaran 50%,

“Dengan adanya New Carry Pick Up, kontribusi kita di segmen small pick up terus meningkat,” kata 4W Sales & Marketing Director PT SIS, Hideaki Tokuda dalam konferensi pers 50 Tahun Suzuki secara virtual, Senin (7/12/2020).

Pada 2020, Suzuki berencana melakukan minor change pada New Carry Pick Up. Tokuda meyakini perubahan ini akan membuat pangsa pasar New Carry Pick Up semakin meningkat.

Berdasarkan data SIS, selama Januari-Oktober 2020, total penjualan retail New Carry Pick Up mencapai 31.175 unit dan berkontribusi hingga 60,4% untuk segmen kendaraan niaga ringan. Sebelumnya pada periode yang sama di tahun lalu, New Carry Pick Up mendominasi segmen kendaraan niaga sebesar 57%, sehingga terjadi peningkatan pangsa pasar sebesar 3,4%.

Selain menjadi pilar segmen kendaraan niaga ringan, New Carry Pick Up juga berkontribusi besar terhadap total penjualan Suzuki secara nasional. Pada periode Januari-Oktober tahun ini, New Carry Pick Up berkontribusi sebesar 55%.

Presiden Komisaris PT Indomobil Sukses International Soebronto Laras menambahkan, dengan kondisi geografis Indonesia yang menantang, pick up dari Suzuki merupakan kendaran ideal yang sangat dibutuhkan.

“Ini tentunya menjadi kekuatan tersendiri buat Suzuki. Dan diharapkan ke depan dengan disepakatinya RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership, Red), banyak business opportunity dengan memanfaatkan kekuatan kita. Misalnya membuat pick up yang handal, yang tentunya ramah lingkungan, ini akan menjadi kekuatan tersendiri,” kata Subronto Laras.

Sumber:BeritaSatu.com