JK: Kedatangan Vaksin Covid-19 Buka Harapan Baru untuk Ekonomi Indonesia

Rabu, 9 Desember 2020 | 15:53 WIB

Oleh : Herman / JAI

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, memberi sambutan dalam International Virtual Conference bertema “Sustainable Development and It’s Challenges in the Changing World” yang diselenggarakan Indef, Rabu (9/12/2020). (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), mengatakan kedatangan vaksin Covid-19 dari Tiongkok akan membuka harapan baru bagi ekonomi Indonesia. Pasalnya, terjadinya krisis kesehatan dan ekonomi saat ini disebabkan oleh Covid-19, sehingga penyebab utama ini harus diselesaikan bila ingin ekonomi kembali pulih.

“Untuk mengembalikan kondisi ekonomi adalah bagaimana mendorong masyarakat kembali berbelanja. Masyarakat harus diberi harapan, dan harapan itu adalah vaksin,” kata Jusuf Kalla dalam International Virtual Conference bertema “Sustainable Development and Its Challenges in the Changing World” yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rabu (9/12/2020).

Namun diakui JK, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang direncanakan mulai awal 2021 ini akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Apalagi jumlah penduduk Indonesia sangat banyak dengan kondisi geografis yang menantang sebagai negara kepulauan.

"Penduduk kita itu 270 juta. Kalau yang divaksin misalnya 200 juta dan sebanyak dua kali, berarti butuh 400 juta kali suntikan. Kalau dilakukan suntikan 1 juta sehari, butuh waktu 1,5 tahun. Berarti harus dibutuhkan upaya yang lebih,” ujar JK.

Proses distribusi vaksin menurutnya juga tidak akan mudah dilakukan. Berbeda dengan Malaysia di mana semua vaksinnya dapat diangkut dengan truk pendingin. Sedangkan Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga dari sisi logistiknya akan lebih menantanng.

“Jadi masih banyak masalah sebelum bisa mengatasi penyebab dari krisis ini untuk menjamin ekonomi kita ke depan lebih baik,” kata Jusuf Kalla.

Sumber:BeritaSatu.com