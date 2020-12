Kepala Bappenas: Pembangunan Ekonomi Pasca Covid-19 Harus Didesain Ulang

Rabu, 9 Desember 2020 | 16:26 WIB

Oleh : Herman / JAI

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyampaikan sambutan dalam kata Suharso dalam International Virtual Conference bertema “ Sustainable Development and Its Challenges In The Changing World” yang diselenggarakan Indef, Rabu (9/12/2020). (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 telah menjadi momentum bagi Indonesia dalam menjalankan pembangunan Indonesia yang lebih baik untuk saat ini dan masa mendatang.

Pernyataan itu, disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, dalam International Virtual Conference bertema “ Sustainable Development and Its Challenges In The Changing World” yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rabu (9/12/2020).

Menurut Suharso, pembangunan ekonomi jangka panjang pasca Covid-19 harus didesain ulang agar dapat memberikan basis ekonomi yang kokoh, menjamin kesehatan dan pendidikan masyarakat yang baik, menciptakan lapangan kerja yang lebih baik dan pro green, sekaligus membangun masyarakat yang tangguh di masa mendatang.

"Kompleksitas situasi saat ini menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi pandemi, termasuk dalam upaya pemulihan hidup masyarakat dan ketahanan ekonomi pasca Covid-19. Sehingga untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik, diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang kuat,” kata Suharso

Suharso menilai pandemi Covid-19 juga menyadarkan Indonesia bahwa sistem kesehatan dalam negeri masih rentan terhadap goncangan pandemi.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus meningkatkan fasilitas kesehatan, antara lain dengan memperbanyak rumah sakit rujukan agar tersebar di seluruh Indonesia, memenuhi kebutuhan atau kapasitas laboratorium untuk melakukan upaya mendeteksi masyarakat yang memiliki risiko besar terhadap penularan Covid-19, meningkatkan penanganan pasien, dan terus memberikan dukungan distribusi Alat Pelindung Diri (APD) dan alat kesehatan bagi tenaga medis.

Namun di saat bersamaan, pandemi Covid-19 ini juga memberikan tantangan baru dengan adanya peningkatan sampah medis dan nonmedis seperti masker, APD bekas, dan alat-alat medis lainnya.

“Ini perlu jadi perhatian kita. Unit pengolahan limbah khusus, terutama limbah rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 perlu dipastikan beroperasi agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan,” ujar Suharso.

Dia mengungkapkan, pembelajaran lain dari pandemi ini adalah tidak ada negara di dunia yang mampu melawan Covid-19 sendirian, melainkan butuh kerja sama internasional. Apalagi Covid-19 telah memberi dampak besar bagi perekonomian dunia.

Berdasarkan data IMF melalui World Economic Outlook Oktober 2020, dampak Covid-19 mengakibatkan penurunan perdagangan hingga 10% di seluruh dunia atau sama dengan kondisi krisis finansial global pada 2008 dan 2009. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami kontraksi 4,4%.

“Kontraksi ekonomi dunia diperkirakan akan meningkatkan kemiskinan ekstrim, yaitu orang yang berpendapatan US$ 1,9 per hari dari 88 juta orang menjadi 115 juta orang,” ungkap Suharso.

Dikatakan Suharso, negara yang terkena dampak pandemi paling parah adalah negara-negara yang mengalami kesulitan dalam mengatasi penyebaran virus dan negara-negara yang bergantung besar pada perdagangan global, pariwisata, ekspor komoditas, dan pembiayaan ekspor.

Namun seiring dengan rencana distribusi vaksin pada 2021, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan pulih dan tumbuh sebesar 4,2% pada 2021.

Kendati begitu, pemulihan ekonomi global masih diliputi risiko ke bawah, terutama jika pandemi berkepanjangan hingga ada gelombang kedua, kerentanan pasar keuangan, dan perubahan baru konstelasi perdagangan global, termasuk rantai pasok.

Akibat pandemi Covid-19, ekonomi indonesia juga mengalami kontraksi sebesar 5,32% pada kuartal II-2020 dan kontraksi 3,49% pada kuartal III-2020.

Tekanan terhadap ekonomi domestik juga berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran sekitar 2,67 juta orang, sehingga tingkat pengangguran menjadi 7,07%.

"Saat ini diperkirakan penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 9,78% dari penduduk miskin dan yang rentan miskin diperkirakan 30,77%," ujar Suharso.

Sumber:BeritaSatu.com