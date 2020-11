Sekda dan 15 ASN Pemkot Malang Diduga Terpapar Covid-19

Senin, 30 November 2020 | 21:28 WIB

Oleh : Didik Fibrianto / JAI

Malang, Beritasatu.com - Sekretaris Daerah (Sekda) dan 15 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Malang diduga terpapar Covid-19. Mereka diketahui terindikasi Covid-19 setelah menjalani pemeriksaan tes reguler uji rapid test di lingkungan Pemkot Malang.

"Hasil rapid test dua kali yang dilakukan Pak Sekda dan ASN hasilnya reaktif. Ada lebih dari 10, bahkan 15 orang yang reaktif mengarah kepada indikasi positif covid-19," kata Kepala Bagian Humas Pemkot Malang, Nur Widianto, kepada wartawan, Senin (30/11/2020).

Menurut Nur Widianto, belum diketahui pasti penyebab Sekda dan ASN terinfeksi Covid-19. Namun rata-rata ASN yang terindikasi terpapar Covid-19 bersentuhan dengan berbagai lingkungan membuka peluang untuk terinfeksi. Selain itu banyak yang dinas ke luar kota.

Rata-rata ASN yang dinyatakan reaktif itu merupakan pelaksana tugas yang dalam kesehariannya memiliki tugas intens dengan aktivitas Walikota Malang Sutiaji.

"Secara personal, aktivitas keseharian mereka relatif intens dengan Bapak Walikota Malang Sutiaji, baik tugas administrasi dan lapangan," ujar Nur Widianto.

Dia mengungkapkan, kondisi Walikota Malang, Sutiaji, juga sempat dinyatakan kesehatannya menurun dan memutuskan mengurangi aktifitas dan memilih work from home. Namun setelah dilakukan tes cepat dan general medical check up hasilnya dinyatakan non reaktif.

"Kondisi terkini Walikota Sutiaji baik-baik saja. Hanya saja, secara fisik ada kendala. Kondisi yang kurang fit itu karena sejak 20 November melakukan aktivitas dinas beruntun mulai peringatan hari ikan nasional, pameran UMKM bersama BI, meninjau jembatan Kedungkandang dan olahraga bulutangkis," papar Nur Widianto.

Sedangkan Sekda Kota Malang, Wasto, saat ini dikabarkan masih menjalani perawatan dan observasi di rumah sakit. " Sampai hari ini kami belum mendapatkan kabar hasil observasinya Pak Sekda," ujar Nur Widianto.

Sumber:BeritaSatu.com