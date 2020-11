Uskup Emeritus Keuskupan Agung Medan Tutup Usia

Minggu, 8 November 2020 | 12:21 WIB

Oleh : Arnold H Sianturi / JEM

Medan, Beritasatu.com - Uskup Emeritus Keuskupan Agung Medan yang juga adalah Administrator Apostolik Keuskupan Sibolga, Sumatera Utara, Mgr Anicetus Bongsu Sinaga, OFM Cap wafat dalam usia 79 tahun.

Mgr Anicetus Bongsu Sinaga, OFM Cap mengembuskan napas terakhir saat menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Elisabeth Medan, Sumatera Utara, Sabtu (7/11/2020).

Kepergian Mgr Anicetis Bongsu Sinaga karena menderita sakit ini membawa kabar duka bagi umat Katolik. Berbagai ucapan duka dari masyarakat mengalir di media sosial.

"Terima kasih atas pelayanan selama berziarah di bumi, damai Tuhan bersama mu Opung," ujar seorang umat Katolik menyikapi kepergian Mgr Anicetis Bongsu Sinaga.

Vikaris Parokial Pastor Marihot Simanjuntak mengatakan, jenazah Mgr Anicetus saat ini disemayamkan di Gereja Katedral Jalan Pemuda Medan. Lokasi pemakaman masih dibahas.

"Umat yang melayat diwajibkan mematuhi protokol kesehatan, mengingat saat ini masih pandemi Covid-19," kata Pastor Marihot, Minggu (8/7/2020).

Mgr Anicetus Bongsu Sinaga lahir di Nagadolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada 25 September 1941. Almarhum mengenyam pendidikan SD di Siatasan, Dolokpanribuan, 1949-1952 (I-III), Bahtongguran (Tanah Jawa) 1952-1955 (IV-VI).

Pendidikan SMP di Pematangsiantar dan SMA Seminari Menengah Pematangsiantar, pada tahun 1959-1963. Setelah itu, almarhum mengikuti Novisiat Kapusin di Parapat, Sumater Utara, tahun 1963-1964.

Mgr Anicetus Bongsu Sinaga masuk Fakultas Filsafat di Parapat, Seminari Agung tahun 1964-1967 dan Fakultas Teologi di STFT St. Yohanes Pematangsiantar tahun 1967-1970.

Mgr Anicetus Bongsu Sinaga menjadi Tahbisan Imam di Pematangsiantar, 13 Desember 1969, kemudian mengikuti Studi Teologi Moral di Universitas Kepausan Alfonsiana, Roma, Lisensiat pada tahun 1970-1972.

Selain itu, mengikuti Studi Teologi Dogmatik: Leuven, Belgia, S3 tahun 1972-1975 dengan disertasi berjudul, The High God of the Toba Batak: Trancendence and Immanence, 1981 Prefek Apostolik/Uskup Sibolga: 28 Oktober 1978.

Mgr Anicetus Bongsu Sinaga ditahbiskan menjadi uskup pada 25 Januari 1979 oleh Paus Yohanes Paulus II di Vatikan.

Pengabdian pelayanan yang pernah dilakukan almarhum semasa hidupnya antara lain, Mgr Anicetus Bongsu Sinaga pernah menjadi utusan KWI ke Sinode Uskup di Roma tahun 1983. Kemudian menjadi ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan (HAK) KWI tahun 1988-1997.

Jabatan lainnya sebagai ketua Komisi Liturgi KWI tahun 1979-1988. Sebagai wakil ketua Komisi HAK FBAC (Federation of Asian Bishops’ Conference tahun 1989-1995, ketua Komisi Teologi KWI tahun 1997-2003, utusan ke Sinode Uskup Asia di Roma tahun 1998.

Pernah menjadi delegatus/ketua LBI KWI tahun 2003-2009, Koajutor Uskup Agung Medan dilantik tanggal 1 Februari 2004. Mgr Anicetus Bongsu Sinaga dilantik menjadi Uskup Agung Medan, pada 22 Februari 2009 dan menjabat sampai tahun 2018.

Mgr Anicetus Bongsu Sinaga menjadi anggota Komisi Teologi KWI tahun 2009-2018 (Ketua Seksi Ajaran Iman), Administrator Apostolik Keuskupan Sibolga sejak 2018 hingga meninggal dunia pada 7 Novvember 2020.

Mgr Anicetus Bongsu Sinaga menguasai bahasa Inggris, Italia, Jerman, Belanda, Indonesia, Prancis, Spanyol, Latin, Melayu Pesisir. Selain itu, sebagai orang Indonesia asli, Mgr Anicetus Bongsu Sinaga menguasai bahasa lokal antara lain bahasa Minang, Batak (5 dialek yakni Toba, Simalungun, Karo, Dairi, Bamban), Nias (3 dialek yakni Utara, Selatan,Tello), Jawa Timur (pasif).

Sumber:BeritaSatu.com