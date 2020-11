Sindikat Penjualan Madu Palsu di Banten Diduga Mengeksploitasi Komunitas Badui

Rabu, 11 November 2020 | 11:15 WIB

Serang, Beritasatu.com - Pengungkapan kasus pembuatan dan penjualan madu palsu oleh Polda Banten, sangat melegakan. Sebab, penjualan madu palsu di wilayah Banten dan di luar wilayah Banten diduga mengeksploitasi komunitas adat Badui. Seolah-olah madu palsu itu adalah madu asli asal Badui.

“Kami sangat mengapresiasi langkah konkrit yang diambil Polda Banten. Sebab sindikat ini jelas telah mengeksploitasi Komunitas Adat Kanekes (Badui),” ujar pemerhati Komunitas Adat Badui, Uday Suhada, Selasa (10/11/2020).

Uday mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi yang cukup panjang, ditemukan berbagai fakta dan data yang menunjukkan adanya produksi dan peredaran madu palsu dengan membawa nama Komunitas Adat Badui itu. Mengenai alat bukti dalam perkara ini tentu pihak Polda Banten sudah mengantonginya.

“Sebagai orang yang selama ini turut menghormati dan mencintai Badui, kami merasa perlu menyampaikan bahwa brand image Baduy yang terkenal jujur, mengedepankan kesederhanaan, memuliakan kehidupan, justru dimanfaatkan oleh sekelompok oknum semata untuk kepentingan bisnisnya, tanpa memikirkan keselamatan jiwa konsumen.,” tegas Uday.

Menurut Uday, cairan berbentuk mirip madu itu diproduksi di pabriknya yang dimasukkan ke jeriken, kemudian dibawa ke Kanekes (Badui). Sindikat ini memanfaatkan generasi muda Badui yang sudah akrab dengan handphone android.

“Cairan itu dikemas ke dalam botol dan dibalut dengan pelepah pisang (agar terkesan alami) tanpa keterangan apa pun. Tidak tertera perizinan dari BPOM, sertifikat halal, perizinan dari kementerian kesehatan dan semacamnya, pada botol madu tersebut. Dibuat seolah-olah madu asli. Kemudian anak-anak muda Badui itu menjualnya, baik secara langsung maupun online dengan memanfaatkan media sosial,” ujarnya

Uday menegaskan, perbuatan ini jelas telah mencoreng nama baik dan citra Badui dan merupakan perbuatan penipuan terhadap konsumen yang mengancam kesehatan masyarakat di berbagai pelosok tanah air.

Karena itu, lanjut Uday, pihaknya mendorong pihak Polda Banten untuk menegakkan hukum seadil-adilnya.

“Kami mendesak dan mengawal Polda Banten untuk segera menindak tegas para pelaku utama (pemilik dan pengelola pabrik madu palsu dan bandar pengedarnya). Sebab warga Badui adalah pihak yang dikorbankan,” tegasnya.

Uday juga menghimbau masyarakat Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam membeli madu yang mengatas namakan Badui. Sebab madu asli dari Badui sangat terbatas.

“Kami juga menghimbau para penjual madu palsu atas nama Badui tanpa legalitas di berbagai daerah di tanah air, untuk menghentikan aktivitas bisnisnya. Sebab hal ini sangat membahayakan kesehatan manusia,” ujarnya.

Udaya Suhada menegaskan, dalam persoalan ini pihaknya hanya ingin menjaga marwah Badui dari eksploitasi dan menyelamatkan kesehatan konsumen madu di berbagai pelosok tanah air.

Untuk diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten berhasil mengungkap kasus pembuatan dan penjualan madu palsu dengan omset satu ton per hari atau sekitar Rp 673.200.000 per bulan atau Rp 8.078.400.000 per tahun.

Ada tiga tersangka dalam kasus madu palsu tersebut yakni AS (24) ditangkap di depan Alfamart di Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Tersangka lain berinisial TM (35) dan MA (47) ditangkap di Kantor CV Yatim Berkah Makmur di Joglo Kembangan, Jakarta Barat.

