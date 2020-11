Rumah Sakit Siloam Kupang Luncurkan Alat Tes Cepat Covid-19

Jumat, 27 November 2020 | 14:54 WIB

Oleh : Yoseph A Kelen / JEM

Kupang, Beritasatu.com - Rumah Sakit (RS) Siloam Kupang dan RS Siloam Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), kini telah memiliki fasilitas pemeriksaan cepat Covid-19 dengan menggunakan alat isothermal molecular test (IMT) yang mampu mendeteksi virus corona dengan cepat.

"Rumah Sakit Siloam Kupang dan Labuan Bajo sudah memiliki fasilitas tes cepat Covid-19 yang hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk mengetahui hasil tes Covid-19," kata Direktur RS Siloam Kupang, dr Hans Lie, saat peluncuran Covid-19 IMT di Rumah Sakit Siloam di Kupang yang dilakukan secara virtual, Jumat (27/12/2020).

Hans Lie mengatakan, peluncuran alat tes molekuler keluaran Abbot, Amerika Serikat (AS) dengan ID NOW itu, juga dilakukan di 40 RS Siloam lainnya di Indonesia.

Menurut Hans, tes molekuler yang dilakukan adalah tes molekuler dengan metode isothermal dengan prinsip amplifikasi asam nukleat sehingga memiliki keunggulan waktu pengerjaan yang cepat sekitar 5-15 menit.

"Keunggulan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mempercepat kegiatan 3T yaitu Test, Trace dan Treat," kata Hans.

Dengan adanya alat tes cepat tersebut, lanjut Hans, sangat membantu tenaga medis dalam memberikan pelayanan secara cepat kepada pasien dan menunjang pelayanan di rumah sakit.

Dikatakan, alat IMT asal AS ini telah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan (Kemkes) dan telah lulus sertifikasi dari CE Europe, FDA approved for Emergency Use Authorization dan CLIA Waived.

“Tes molekuler isothermal ini memiliki performa yang tinggi dengan sensitivitas 95% dan spesifisitas 97,9%. Uniknya mesin ini juga portable sehingga dapat dijadikan solusi untuk test on-site. Alat ini sangat cocok digunakan untuk pasien yang telah melakukan kontak erat dengan penderita Covid-19,” kata Hans Lie.

Menurut Hans Lie selaku CEO sub regional Nusa Tenggara-Maluku, dalam hal kegunaan mesin ID NOW ini sangat cocok untuk pasien yang memiliki riwayat kontak erat dengan gejala kurang dari tujuh hari, untuk kasus gawat darurat di IGD, tindakan operasi yang harus segera dilakukan, serta untuk pasien sebelum dirawat inapkan.

Ia menambahkan, fasilitas ini berguna untuk memastikan bahwa dokter dan staf rumah sakit bisa memproteksi diri dengan lebih baik pada saat memberikan pelayanan dan memastikan bahwa pasien dapat diedukasi dan memahami alur prosedur penatalaksanaannya.

BACA JUGA Siloam Hadirkan Tes Molekuler Covid-19 dengan Hasil Singkat

Apresiasi

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan NTT, David Mandala menyampaikan apresiasi kepada Siloam Hospital Group yang telah menghadirkan alat tes swab tersebut.

David mengharapkan dengan semakin meningkatnya pemeriksaan swab test, penanganan Covid-19 di NTT dapat ditangani dengan cepat dan tepat sehingga penyebarannya juga bisa dikendalikan.

“Dengan adanya tes ini diharapkan dapat membantu pemerintah NTT dalam mempercepat kegiatan 3T yaitu Test, Trace dan Treat,’’ kata David Mandala.

Tidak hanya pemeriksaan tes cepat molecular isothermal, RS Siloam Kupang dan RS Siloam Labuan Bajo juga memiliki berbagai macam jenis pemeriksaan Covid-19 yang sudah dijalankan yaitu seperti tes antibodi (rapid dan serologi), tes antigen (swab antigen), hingga molecular test.

Sumber:BeritaSatu.com