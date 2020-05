Jumlah Kematian Covid-19 Bisa Lebih Tinggi dari yang Dilaporkan

Jakarta, Beritasatu.com - Pada 11 April 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memperbarui pedoman mengenai pelaporan virus corona (Covid-19). Mengutip laman resmi WHO, Kamis (30/4/2020), disebutkan bahwa kematian Covid-19 didefinisikan sebagai pasien yang meninggal karena penyakit dengan gejala klinis seperti Covid-19, maka masuk dalam kasus terduga atau terkonfirmasi Covid-19.

Berdasarkan definisi ini, kematian secara kumulatif dari orang yang sudah dipastikan atau masih diduga terinfeksi Covid-19 tetap harus dilaporkan sebagai kematian terkait Covid-19. Kecuali kematian yang tidak terkait dengan Covid-19, misalnya trauma. Pasien diduga di Indonesia disebut sebagai pasien dalam pengawasan (PDP), yaitu mereka yang sakit dengan gejala seperti Covid-19, dan memiliki kontak dekat dengan kasus positif.

Baca juga: WHO: Definisi Korban Jiwa Covid-19 Termasuk Dari Kasus PDP

Jika mengacu definisi WHO tersebut, maka jumlah kematian akibat Covid-19 di Indonesia diperkirakan bisa lebih tinggi dari yang dilaporkan secara resmi oleh pemerintah. Dalam Situation Report-5 WHO pada 23 April 2020, WHO menggambarkan kematian kumulatif terkait Covid-19 di lima provinsi di Indonesia, yaitu Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan sebanyak 2.073 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 1.530 kasus kematian diduga Covid-19, dan 543 sudah dipastikan menderita Covid-19 atau positif dengan pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR).

Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono mengatakan, sudah seharusnya pasien yang dirawat maupun meninggal dengan status PDP dilaporkan tanpa harus menunggu konfirmasi positif dari laboratorium. Karena pasien PDP selalu dalam perawatan di rumah sakit dengan standar Covid-19. Demikian pula kalau pasien PDP meninggal dimakamkan dengan prosedur Covid-19. “Dari dulu sudah diusulkan supaya kalau ada kematian PDP harus dilaporkan. Angka statistik ini penting. Kalau angka kematian tinggi artinya pelayanan kesehatan kita tidak mampu,” kata Pandu kepada Beritasatu.com, Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Terdampak Corona, 116.705 Perusahaan Minta Relaksasi BPJS Ketenagakerjaan

Pandu mengatakan, semua PDP yang bergejala seperti Covid-19 dan dirawat dengan prosedur yang sama harusnya dilaporkan sebagai Covid-19. Kecuali kalau statusnya masih orang dalam pemantauan (ODP). Mengacu pada ini, maka menurut Pandu, jumlah kematian terkait Covid-19 beberapa kali lipat lebih besar dari jumlah yang dilaporkan saat ini. Fakta ini bisa dikumpulkan dari dinas pemakaman dari seluruh daerah. Mereka yang memiliki data persis berapa banyak pasien dimakamkan dengan prosedur Covid-19.

“Ternyata memang jumlah kematian jauh lebih banyak dari yang dilaporkan dari tiap provinsi. Jadi under reporting itu bukan hanya di DKI Jakarta, tetapi juga di daerah lain. Ini fakta, dan harusnya dilaporkan,” kata Pandu.

Pandu mengatakan, kurangnya kapasitas testing atau pemeriksaan PCR menyebabkan jumlah kasus kematian terlihat sedikit. Banyak PDP yang sudah lebih dulu meninggal sebelum hasil pemeriksaan laboratorium keluar. Kecepatan pemeriksaan PCR ini penting untuk memastikan status PDP yang tengah dirawat. Kalau bukan Covid-19, pasien tersebut langsung dipindahkan ke ruang perawatan lain, sehingga ruang isolasi diprioritaskan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan.

Pemeriksaan PCR harus diperluas kepada mereka yang PDP maupun ODP. Ini penting untuk mendeteksi lebih dini kasus positif. Kalau ditemukan lebih awal, lebih cepat dirawat sehingga bisa menekan angka kematian dan penularan.

Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio mengatakan, untuk menyatakan seorang positif Covid-19 harus ada bukti. Semua kasus yang dilaporkan harus berbasis data. Faktanya, menurut Amin, tidak semua PDP itu positif Covid-19. Ada beberapa pasien dengan gejala seperti Covid-19, tetapi hasil pemeriksaan lab menunjukkan negatif. “Tidak jarang ada yang dirawat dan menunjukkan gejala serupa, tapi negatif. Jadi kita tidak bisa mengklaim semua itu Covid-19,” kata Iman kepada Beritasatu.com, Kamis (30/4/2020) malam.

Amin mengatakan, perlu atau tidaknya kematian PDP baik yang konfirmasi positif maupun negatif dimasukkan dalam daftar korban Covid-19 tergantung kebijakan tiap negara.