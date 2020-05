Rumah Sakit AS Tetap Layani Pasien Bukan Penderita Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com – Jumlah warga Amerika Serikat (AS) yang terpapar penyakit coronavirus diseases 2019 (Covid-19) saat ini yang terbanyak di dunia, sehingga membuat pelayanann rumah sakit dipenuhi oleh pasien penderita penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu. Meski demikian, rumah sakit di negara itu tetap melayani pasien yang tidak terpapar Covid-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan.

Hal itu diungkapkan dokter keluarga dari Kaiser Hospital, Los Angeles, AS, DR Lusiana Kartawidjaja, MD, dalam diskusi virtual yang digelar Universitas Pelita Harapan (UPH) dan Siloam Lippo Village di Jakarta, Jumat (1/5/2020). Diskusi bertema “Wider Health and Socio-Economic Victims of Covid-19" itu menghadiri pakar-pakar kesehatan dari dalam dan luar negeri serta sejumlah kepala daerah.

Selain Lusiana, pakar lain yang menjadi pembicara dala diskusi itu adalah pakar bedah saraf otak dari Universitas Cambridge, Inggris, Thomas Santarius; Presiden Parlemen Belgia Prof Jacques Brotch; Prof Eef Hoogervorst PhD dari Universitas Loughborough Inggris; pakar patologi kanker dari AS Elizabeth K; Lusiana Kartawidjaja MD dari Kaiser Hospital Los Angeles, AS; Ketua Konsili Kedokteran Indonesia Prof Dr dr Bambang Supriyatno SpA(K); Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terpilih Dr M Abid Khumaidi SpOT; dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Dr dr Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH.

Sementara, kepala daerah yang hadir dalam diskusi itu adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bupati Tangerang, Banten, Ahmad Zaki Iskandar. Diskusi dipandu oleh Prof Dr Dr dr Eka J Wahjoepramono, SpBS, PhD.

Berdasarka data di situs worldometers.info, Sabtu (2/5/2020), jumlah total pasien Covid-19 di AS sudah mencapai 1.131.452 orang. Pasien yang sembuh sebanyak 161.563 orang dan pasien yang meninggal dunia mencapai 65.776 orang.

Menurut Lusiana, para petugas medis rumah sakit di AS dibuatkan tim untuk berjaga-jaga di ruang gawat darurat (UGD) dan ruang perawatan intensif (ICU). Mereka tetap melakukan pelayanan kesehatan jika ada kunjungan pasien non-Covid-19 dengan status gawat. Tim tersebut terbagi dari dokter spesialis, dokter umum, dan juga perawat.

Dikatakan, sejak AS memimpin dalam jumlah kasus infeksi virus corona terbanyak di dunia, pelayanan rumah sakit untuk pasien umum juga dialihkan menjadi pelayanan dalam jaring (daring) melalui telekonsul dan telemedicine. Hal ini dilakukan untuk menghindari penularan Covid-19 yang lebih luas.

“Kami biasanya melakukan pengobatan langsung pada pasien jika mereka datang ke klinik. Namun, saat ini kami mencoba untuk mengubahnya dengan melakukan pelayanan lewat telepon dan video, kecuali jika ada kasus mendesak yang harus kami tangani secara langsung," katanya.

Menurut Lusiana, dokter dan perawat di AS juga beberapa kali melakukan kunjungan langsung ke rumah pasien untuk memeriksa kondisi mereka. Sebab, para dokter di sana juga khawatir dengan kondisi mental para pasien non-Covid-19 yang memiliki penyakit cukup berat.

“Hal yang kami resahkan bukan hanya penularan penyakit Covid-19 yang bisa menyerang mereka, tetapi juga tekanan mental akibat pandemi ini. Bahkan, kami menemukan adanya risiko peningkatan kekerasan dalam rumah tangga,” ujarnya.