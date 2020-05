Covid-19, RI Terima 101 Dukungan Internasional Rp 1,2 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com- Indonesia menerima 101 dukungan internasional untuk penanganan Covid-19 dengan total nilai US$ 80,1 juta (Rp 1,2 triliun) yang berasal dari pemerintah, non-pemerintah, maupun organisasi internasional (OI). Dari keseluruhan, bantuan yang sudah terealisasi sebesar US$ 27,9 juta (Rp 420,5 miliar), sedangkan yang belum terealisasi sebesar US$ 52,1 juta (Rp 785,2 miliar).

Bantuan yang diberikan berbentuk hibah tunai senilai US$ 30 juta dan hibah barang berupa alat-alat kesehatan seperti masker, alat pelindung diri (APD), PCR, ventilator, mobile x-ray, dan tenda besar.

“Dukungan internasional ada 101 terdiri dari sembilan dukungan pemerintah, 82 dukungan non-pemerintah, dan 10 dukungan organisasi internasional,” kata juru bicara Kementerian Luar NegeriTeuku Faizasyah dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Faizasyah memperinci sembilan negara yang meberikan bantuan adalah Amerika Serikat, Jepang, Uni Emirat Arab, Singapura, Tiongkok, Vietnam, Australia, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Dukungan akan terus berubah secara dinamis seiring waktu.

Untuk dukungan terbesar, dari sisi pemerintah diberikan oleh Jepang sebesar US$ 10,5 juta (Rp 158,2 miliar), dari sisi non-pemerintah diberikan oleh Uni Eropa (UE) sebesar US$ 21,3 juta (Rp 321 miliar), dan dari sisi OI diberikan oleh Asian Development Bank (ADB) sebesar US$ 4,5 juta (Rp 67,8 miliar).

Faizasyah mengatakan pandemi Covid-19 membutuhkan pendekatan multilateral dengan landasan kerja sama internasional.

“Tidak ada satu negara pun yang terbebas atau kebal dari Covid-19, pandemi ini adalah musuh kita bersama sehingga negara-negara di dunia harus dihadapi dengan saling bahu-membahu,” katanya.