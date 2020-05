24 Perusahaan Besar Donasi Jutaan Alkes Lewat Erick Thohir

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 24 perusahaan berskala besar yang tergabung dalam Relawan Anak Bangsa (RAB) termasuk JD.com, perusahaan internet terbesar ketiga dunia yang merupakan induk usahaan JD.id telah mengirimkan jutaan alat kesehatan (alkes) dari Guangzhou, Tiongkok ke Jakarta, sebagai komitmen mendukung pemerintah memerangi pandemi virus corona (Covid-19).

Paket alat kesehatan senilai Rp 41 miliar ini tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan diterima langsung Chief Financial Officer JD.id, Sandy Permadi dan Head of Corporate Business Development and Business to Business (B2B) Solutions JD.id, Andrew You untuk diserahkan secara simbolis kepada Menteri BUMN Erick Thohir, belum lama ini.

"Dalam kerja sama ini JD.id sebagai anak perusahaan JD.com turut berperan dalam proses logistik paket alat kesehatan, sampai kedatangannya di Jakarta," ungkap President & CEO JD.id, Zhang Li dalam keterangannya, Minggu (10/5/2020).

Inisiatif ini mulanya dikoordinasi Yayasan Wahana Artha milik Wahana Artha Group bersama para donatur lainnya, yakni JD.com (melalui JD.id), PT Adaro Energy Tbk, MSJ, Harum Energy, PT Cikarang Listrindo Tbk, Northstar, BFI Finance, Triputra Group.

Selian itu, Persada Capital Investama, PT Panca Amara Utama, PT Surya Esa Perkasa Tbk, Rock Pool, CBS Holdings, PT Impack Pratama Industri Tbk, Altira, KFC, XXI, Rajawali Corp, KPN Corp, Barito Pacific, PT Anugerah Bara Kaltim, Hutchison Port, dan Kino Group.

Zhang Li menjelaskan bahwa pesanan alat kesehatan tersebut terdiri dari 121.050 alat pelindung diri (APD), 200 buah mesin ventilator, dan lebih 1,2 juta buah alat kesehatan lainnya, seperti masker, disposable gloves, termometer, goggles, test kit, hingga obat obatan. "Diharapkan bantuan ini dapat menolong para tenaga medis dan relawan kesehatan sebagai garda terdepan.”

Donasi ini akan disumbangkan Relawan Anak Bangsa (RAB) kepada yayasan kemanusiaan milik BUMN bernama “Yayasan BUMN Hadir Untuk Negeri”, untuk kemudian didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Selain membantu proses pengiriman pesanan alat kesehatan ke Indonesia, JD.id juga menyediakan wadah donasi online bagi masyarakat yang ingin terlibat secara langsung melalui program JD Peduli #IndonesiaLawanCorona yang bekerja sama dengan Kitabisa.com.