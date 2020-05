WHO: Kasus Baru Covid-19 Tembus Rekor Tertinggi

Jenewa, Beritasatu.com - Jumlah kasus positif baru Covid-19 di seluruh dunia pada Selasa (20/5/2020) atau Rabu (21/5/2020) waktu Indonesia mencatat rekor tertinggi dengan 100.000 kasus lebih dalam sehari. Demikian disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan sebanyak dua per tiga kasus kemarin berasal dari empat negara. "Perjalanan kita menghadapi pandemi ini masih panjang," kata dia, Rabu (20/5/2020) di Jenewa.

Mayoritas kasus virus corona datang dari benua Amerika dan Eropa. AS melaporkan 45.251 kasus baru pada hari Selasa. Rusia di urutan kedua dengan 9.263 kasus. Kemarin, Indonesia juga mencatat penambahan kasus positif dalam 24 jam mencapai jumlah tertinggi yakni 693. Sebelumnya jumlah penambahan kasus positif yang tertinggi dalam sehari selama ini terjadi pada pada Rabu (13/5/2020) yakni 689.

Berdasarkan data situs Worldometers, jumlah kasus positif Covid-19 di seluruh dunia telah menembus angka 5 juta, atau tepatnya 5.003.155 sampai Rabu (20/5/2020) sore WIB. Sementara kasus sembuh mencapai 1.971.453 dan meninggal dunia 325.218.

Pada malam sebelum para menteri anggota WHO bertemu secara virtual, Selasa (19/5/2020), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim surat kepada WHO berisi ultimatum agar dilakukan “reformasi yang substantif” dalam 30 hari, disertai ancaman bahwa kalau itu tidak dilakukan maka AS akan menghentikan iuran dan mempertimbangkan keluar dari WHO.