New Normal, Bintang Toedjoe Sebar 1 Juta Joss C 1000

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bintang Toedjoe meluncurkan Joss C 1000, suplemen vitamin C 1000 mg untuk menjaga daya tahan tubuh kuat di tengah persiapan masyarakat Indonesia memasuki tatanan normal baru atau new normal.

Baca Juga: Merokok Memperparah Infeksi Covid-19

Kick off Joss C 1000 ditandai dengan penyerahan bantuan produk tersebut di dua rumah sakit rujukan Covid-19 yaitu Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran dan Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianto Saroso, Jakarta Utara.

Peluncuran produk yang mengusung tagline Vitamin C Nasional untuk Indonesia dibarengi komitmen 1 juta sachet Joss C 1000 dari PT Bintang Toedjoe telah tersebar ke seluruh pelosok tanah air.

Presiden Direktur PT Bintang Toedjoe, Simon Jonatan mengatakan, Joss C 1000 melalui Gerakan Vitamin C Nasional untuk Indonesia turut mendukung masyarakat dalam menjaga daya tahan tubuh di masa new normal.

Baca Juga: Doni Monardo Sebut Protokol Kesehatan Harga Mati

"Kami merasa terpanggil. Sebagai perusahaan farmasi yang sudah sejak dahulu menghasilkan produk-produk menengah ke bawah dengan single purchase," terang Simon Jonatan dalam keterangan persnya, Senin (1/6/2020).

Menurut Simon, sebagai upaya penanganan pandemi di Indonesia, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto telah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di tempat kerja, perkantoran dan industri.

Salah satu aturan yang harus dipatuhi para pelaku usaha dalam peraturan new normal adalah pemberian vitamin C untuk pekerja di segala sektor bidang usaha.

Baca Juga: Program Vitamin C untuk Rakyat Disambut Baik

Sejak diumumkan Pehimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), vitamin C yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 menjadi barang langka. Harganya pun melambung tinggi di pasaran sehingga hanya dapat dikonsumsi atau dibeli oleh kalangan tertentu.

"Padahal masyarakat pedesaan atau grass root membutuhkan vitamin C yang harganya terjangkau, single purchase dan distribusinya merambah hingga ke pelosok tanah air," tandas Simon.