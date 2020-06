Kiat Menjaga Berat Badan Ideal Saat di Rumah Saja

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangka mencegah penularan Covid-19, pemerintah menyarankan masyarakat untuk berada di rumah saja. Namun, di balik itu banyak mengalami kenaikan berat badan saat #dirumahaja. Lalu bagaimanakan caranya menjaga berat badan ideal saat #dirumahaja?

Baca Juga: Asupan Suplemen Antioksidan Tingkatkan Imunitas Tubuh

Dokter Spesialis Gizi Klinik RS Pondok Indah-Puri Indah, Raissa Edwina Djuanda mengatakan, menjaga berat badan ideal sangat penting, terutama di saat pandemi Covid-19.

"Alasannya, apabila mengalami berat berlebih atau bahakan obesitas malah akan menurunkan imunitas tubuh. Padahal, imunitas merupakan hal yang penting untuk mencegah terpapar virus corona,” jelas Raissa di sela RSPI Live webinar tengah pekan lalu.

Sayangnya, kata Raissa, banyak yang mengeluh malah mengalami peningkatan berat badan selama pandemi Covid-19 ini, karena lebih banyak di rumah saja. “Untuk itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan selama di rumah saja. Agar berat badan terjaga dan ideal,” tegasnya.

Menurut Raissa, hal yang perlu diperhatikan adalah pola makan, olahraga, dan gaya hidup sehat. Seluruh hal tersebut, harus dilakukan secara konsisten.

Baca Juga: Cegah Nyeri Punggung Akibat WFH

“Misalnya, pada pola makan yang diperhatikan adalah jenis yang dimakan, waktunya, lokasi makan, dan bagaimana cara makanan tersebut diolah. Kemudian, bijak memilah makanan. Sebut saja nasi putih kalorinya 200kal, ayam goreng tepung 520 kal, gorengan persatuan 200 kalori, dan es teh manis 100 kalori pergelas,” papar Raissa.

Untuk olahraga, lanjut Raissa, sangat direkomendasikan durasi 150 menit hingga 250 menit perminggu dengan intensitas sedang. Adapun jenis olahraga yang bisa dipilih antara lain, aerobik, lari, berenang, menari, atau bisa juga seperti push up, sit up, dan back up.

“Jika masih ingin menggunakan beban sebaiknya dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali perminggu. Meskipun di rumah saja, berolahraga tetep harus dilakukan untuk menjaga kebugaran, mencegah kelemahan otot, menjaga imunitas, dan mengurangi stres,” tandas Raissa.

Raissa menambahkan, elemen lain yang tak kalah penting adalah limit screen time. Hal itu karena lebih banyak screen time akan lebih meningkatkan berat badan.

Baca Juga: Waspadai Ancaman DBD di Tengah Pandemi Covid-19

“Screen time malah membuat tubuh malas bergerak atau gaya hidup sedentari. Caranya dengan membatasi penggunaan gadget, hindari penempatan gadget di ruang tidur, dan matikan perangkat gawai saat akan tidur. Tak kalah penting, menjaga pola tidur yang tepat,” pungkas Raissa.