Eijkman: Kasus Positif Covid-19 Bisa Bertambah Hingga 1.500 Per Hari

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto melaporkan hari ini, Selasa (9/6), penambahan jumlah kasus positif mencatat rekor tertinggi, menyentuh angka 1.043, sehingga total pasien positif kini mencapai 33.076 orang. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Prof Amin Soebandrio mengatakan, penambahan kasus baru di atas 1000 per hari bisa jadi akan terjadi di hari-hari ke depan. Bahkan diperkirakan akan lebih dari 1.500 per hari.

Ini wajar terjadi apabila setiap harinya laboratorium berhasil melakukan tes sebanyak 20.000 hingga 30.000 orang per hari sesuai target pemerintah. Jika dari jumlah yang dites tersebut diperkirakan minimal 5% saja positif, maka ada 1000 sampai 1.500 kasus baru akan dilaporkan tiap hari.

“Jangan kaget kalau ada peningkatan di hari-hari mendatang. Di satu sisi ini bagus, karena menunjukkan penemuan kasusnya semakin banyak,” kata Amin kepada Suara Pembaruan, Selasa (9/6/2020) malam.

Menurut Amin, penambahan kasus baru ini belum mencapai puncak. Selama ini statistik menunjukkan kira-kira 15% dari orang yang kontak berisiko positif. Jadi bila pemeriksaan ditargetkan 30.000 per hari, maka 15% atau sekitar 4.500 kasus baru akan dilaporkan per hari. Namun untuk mencapai jumlah pemeriksaan 30.000 per hari masih butuh waktu. Saat ini jumlah spesimen yang diperiksa baru 16.181 per hari.

Menurut Amin, masyarakat tidak perlu khawatir dengan peningkatan kasus baru, tetapi jangan pula diremehkan. Masyarakat diminta tetap waspada. Pasalnya, jumlah kasus yang dilaporkan oleh Gugus Tugas tiap hari bukan real time.

Artinya, kasus yang dilaporkan hari ini merupakan kasus yang sudah terjadi pada 5-6 hari lalu. Ini sejalan dengan masa inkubasi di Indonesia rata-rata 5-6 hari lalu. Artinya selama itu, orang-orang yang positif ini sudah ke mana-mana dan menularkan kepada orang lain.

Apalagi Indonesia khususnya sejumlah provinsi akan menuju era new normal, di mana kita akan hidup berdampingan dengan Covid-19. Potensi penularan semakin tinggi apabila kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak, memakai masker, sering mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengikuti protokol kesehatan lainnya masih kurang. Amin pun mengimbau masyarakat untuk mendukung pemerintah, minimal tidak menolak ketika petugas ingin melakukan pemeriksaan.

Selama perilaku masyarakat masih sulit dikendalikan, sulit pula untuk mengharapkan penularan virus ini berhenti dalam waktu dekat.