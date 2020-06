Tidak Lama Lagi, RS Siloam Asri Melayani Transplantasi Ginjal

Jakarta, Beritasatu.com - RS Siloam Hospitals Asri Mampang dalam waktu dekat akan melayani transplantasi ginjal. Hal tersebut dikatakan oleh Dokter Urologi di Siloam Hospitals Asri Mampang, Nur Rasyid, saat diskusi virtual Back to Work and Building Resilience in The Pandemic Era: Establishing The New Normal yang digelar Siloam Hospitals Group, Jumat (12/6/2020).

Nur Rasyid mengatakan, setelah melakukan persiapan dan juga riset mendalam, keputusan transplantasi dibuat untuk menegakkan hak-hak pasien mendapat perawatan yang telah lama tertunda karena pandemi Covid-19.

Selain itu, menurut beberapa literatur dan data yang Nur Rasyid baca, beberapa negara membuat riset bahwa pasien yang memiliki hemodialisis (HD) memiliki kemungkinan besar terinfeksi Covid-19.

Kemudian, riset juga menunjukkan bahwa pasien transplantasi punya risiko yang sama dengan orang normal untuk terinfeksi. Terakhir, bila orang yang tranplantasi terkena Covid-19, maka risikonya lebih tinggi 23-30% dari orang biasa.

"Mari kita memulai, tetapi dengan syarat bahwa aman buat pendonornya nomor satu, itu yang menjadi konsen pertama. Jangan sampai orang yang sudah menyumbangkan, tetapi justru dia terjangkit,” jelas Nur Rasyid.

Pun demikian, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak yang akan terlibat dalam transplantasi harus negatif dari Covid-19. Jadi, sebelum melakukan tindakan, dokter, perawat, pasien, bahkan petugas kebersihan yang bertugas membersihkan ruang operasi harus melakukan swab test.

"Kita yakin bahwa proses awal masuk sampai pasien ini keluar aman,” jelasnya.