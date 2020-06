Sinergi Dibutuhkan untuk Hadapi Masa Kenormalan Baru

Jakarta, Beritasatu.com - Managing Director Siloam Hospitals Group, dr Grace Frelita mengatakan, di masa new normal, semua pihak, baik perusahaan maupun pekerja/buruh, harus bersinergi dalam menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Komitmen menerapkan protokol kesehatan adalah kunci terwujudnya kenormalan baru yang produktif, sehat, dan aman.

“Berdamai dengan Covid-19 bukan berarti menyerah tetapi kita melakukan langkah sinergi yang berkelanjutan. Kita sadari kita harus mulai saat ini harus melakukan sesuatu yang informatif dan transparan kepada karyawan,” jelasnya dalam diskusi virtual berjudul "Back to Work and Building Resilience in The Pandemic Era: Establishing The New Normal" yang digelar, Siloam Hospitals Group, Jumat (12/6/2020).

Sebelum menerapkan protokol kesehatan, sebaikanya setiap individu wajib memahami bagaimana tanda serta proses penyebaran virus Covid-19 itu terjadi. Dengan demikian, proses protokol pun bisa dijalani dengan baik.

“Jadi hal terpenting pertama, setiap individu mengetahui kewajiban yang harus mereka taati. Mulai dari menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak fisik minimal 2 meter. Ini memang sulit, tetapi harus dibiasakan,” terangnya.

Kemudian, ia pun memaparkan beberapa protokol yang sebaiknya diberlakukan di area perkantoran. Di antaranya, pegawai yang rentan terinfeksi Covid-19 sebaiknya tidak dianjurkan untuk bekerja di kantor. Mereka yang rentan antara lain, pekerja yang memiliki penyakit komorbid, berusia di atas 50 tahun, dan juga ibu yang sedang mengandung.

“Pemimpin perusahaan setidaknya menerapkan kebijakan tersebut untuk mengurangi risiko infeksi pada karyawannya,” jelasnya.

Selain itu, pengecekan kesehatan secara berkala juga dibutuhkan, terlebih bagi wilayah perkantoran yang masuk dalam zona merah. Beberapa tes yang bisa diikuti antara lain, rapid test atau juga serology test yang berfungsi screening, setidaknya setiap 10 hari sekali.

“Kalau karyawan dengan asimtomatik atau tidak punya gejala (OTG) di rapid atau serologi test hasilnya negatif, setidaknya disarankan untuk tidak pergi ke kantor keesokan harinya. Kemudian imbau untuk tetap di rumah mengisolasi mandiri, dan melakukan tes lanjutan atau swab test. Dalam keadaan seperti ini, diharap perusahaan bisa mendukungan dengan tidak memberikan stigma negatif pada orang yang terinfeksi,” terangnya.

Setelah itu, hal-hal lain yang juga harus ditegaskan antara lain, mengecek temperatur sebelum masuk kantor, menyediakan sarana cuci tangan dan hand sanitizer, melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di lingkungan kantor, serta menerapkan pshycal distancing di lift, ataupun ruang rapat.