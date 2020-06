Komipo Sumbang Alat Tes Covid-19 Kepada PLN

Jakarta, Beritasatu.com - Korea Midland Power Co., Ltd. (Komipo) menyumbang alat tes PCR (Polymerase chain reaction) sebanyak 4.000 unit senilai US$ 50.000 untuk mengatasi penyebaran Covid-19 yang tingkat penularannya sangat tinggi di Indonesia. Atas bantuan Korea Trade-Investment Promotion Agency (Kotra) Jakarta di Indonesia, Komipo menyerahkan sumbangan 4.000 unit alat tes PCR kepada Indonesia yang akan dipergunakan di rumah sakit darurat Covid-19 kepada PLN.

Direktur Utama Komipo Indonesia Duksup Lee mengatakan Indonesia memerlukan alat tes buatan Korea. Mengingat Indonesia kekurangan alat tes karena pasien positif Covid-19 per hari bertambah lebih dari 700 orang. Untuk itu, melalui kantor perwakilan di Indonesia, Komipo sumbang alat tes PCR 4.000 unit senilai US$ 50.000. “Karena itu kami mendonasikan kepada Indonesia. Semoga sumbangan alat tes ini dapat membantu Indonesia dalam menghadapi darurat Covid-19,” ungkap Lee dalam keterangan pers.

Lee menambahkan Komipo memulai pembangunan pembangkit tenaga listrik di Cirebon pada 2012. Saat ini, Komipo mempunyai empat pembangkit tenaga listrik operasional dan satu pembangkit listrik konstruksi di Indonesia. Di antara grup perusahaan listrik dalam negeri, Komipo beroperasi dengan kapasitas total terbesar dengan mengelola tenaga listrik sebesar 3.080 MW. Sebagai bentuk kontribusinya untuk Indonesia, Komipo aktif dalam creating shared value (CSV), salah satunya adalah dengan menyumbang 10.000 APD kepada BNPB untuk digunakan di tingkat nasional.

Selain itu, tambah Lee, pihaknya memulai ekspansi di bidang energi terbarukan, ditandai dengan penandatanganan MoU dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan dana bantuan yang dikucurkan sebesar 1.000.000 dolar AS untuk membangun Pusat Energi Terbarukan dan membentuk Pusat Pelatihan Kerja bagi tenaga kerja muda. “Kami memberikan bantuan ditujukan untuk pemulihan sumber daya alam di Sumatra, penanaman pohon untuk perlindungan habitat gajah, penanaman pohon bakau, dan pembukaan sekolah Komipo di tiga lokasi,” paparnya.

Bantuan peralatan uji PCR oleh Komipo untuk Indonesia didukung oleh Kotra Jakarta. Direktur Umum Kotra Jakarta, Jongyoon Lee, mengemukakan ke depannya, bersama dengan perusahaan Korea di Indonesia, Kotra dengan senang hati akan terus mendukung kegiatan CSR dan OVOP (One Village One Product).

"Sehingga kedua negara dapat dengan baik melewati masa sulit akibat pandemi dan bersama bersiap menyambut pascapandemi,” tutup Lee.