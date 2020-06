Hydroxychloroquine Dapat Perlemah Efektivitas Obat Corona Remdesivir

Washington, Beritasatu.com - Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat (Food and Drug Administration/FDA) pada Senin (15/6/2020) memperingatkan bahwa pasien Covid-19 yang menggunakan obat antimalaria hydroxychloroquine bersamaan dengan obat antivirus remdesivir dapat melemahkan efektivitas obat yang terakhir.

FDA tengah merevisi lembar fakta untuk penyedia layanan kesehatan yang menyertai obat remdesivir. Menurut FDA, pemberian remdesivir dan kloroquin fosfat atau hidroksi kloroquin sulfat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan berkurangnya aktivitas antivirus dari remdesivir.

Pemberitahuan FDA yang diterbitkan Senin malam menyatakan bahwa studi non-klinis yang baru saja diselesaikan menemukan adanya interaksi obat yang potensial. “Kami tidak mengetahui contoh penurunan aktivitas yang terjadi dalam pengaturan klinis, tetapi terus mengevaluasi semua data terkait remdesivir,” tulis FDA.

FDA sebelumnya memberikan izin penggunaan darurat remdesivir, obat antivirus yang diproduksi Gilead Sciences, untuk mengobati pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit.

Sebelumnya hydroxychloroquine juga bisa digunakan untuk pasien corona dalam kondisi daruat (Emergency Use Authorization/EUA). Namun hal itu dicabut Senin sebelumnya setelah FDA menemukan bahwa obat tersebut tidak efektif.

Berita tentang interaksi obat yang potensial kemungkinan akan semakin mengurangi harapan bahwa hydroxychloroquine membantu melawan virus corona.

Hydroxychloroquine sempat membuat kabar bahagia di awal tahun setelah beberapa studi kecil menyarankan obat itu bermanfaat bagi pasien Covid-19. Bahkan Presiden AS, Donald Trump mempromosikan obat itu sebagai pengobatan potensial Covid-19.

Namun, beberapa penelitian yang lebih besar menunjukkan obat itu tidak membantu, dan justru menyebabkan masalah jantung pada beberapa pasien.

Sebuah studi baru-baru ini yang diterbitkan New England Journal of Medicine menemukan hydroxychloroquine tidak lebih baik dari plasebo dalam mencegah infeksi virus corona. Penelitian yang merupakan percobaan random terkontrol plasebo pertama itu, mengamati 800 orang di AS dan Kanada yang pernah terpapar virus corona.