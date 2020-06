Berjuang Sembuh dari Covid-19, Roy Sembel: Butuh Kegigihan dan Pikiran Positif

Jakarta, Beritasatu.com - Profesor ekonomi keuangan di Sekolah Bisnis Internasional IPMI, Roy Sembel, menjadi pasien terkonfirmasi Covid-19 di New York, Amerika Serikat (AS), pada awal April lalu. Kini dia telah berhasil sembuh setelah mengalami gejala cukup mengkhawatirkan seperti kesulitan makan dan minum sampai batuk darah.

Dalam wawancara khusus dengan Berita Satu TV, Roy mengatakan perjuangannya untuk sembuh dari Covid-19 membutuhkan kegigihan tinggi dan pikiran positif, serta dukungan dan doa dari orang-orang terdekat.

“Lebih baik mencegah daripada mengobati, kalau sampai sakit nggak enak. Enggak enaknya banget. Susah tidur, susah makan, minum, demam tinggi. Tekanan darah sempat 170 mungkin karena dehidrasi jadi darah mengental, halusinasi, dan batuk-batuk darah,” kata Roy lewat video, Jumat (19/6/2020).

Roy berada di New York karena ingin melihat kelahiran cucu pertamanya. Dia tiba di New York pada 20 Maret, kemudian tanggal 21 Maret ikut mendampingi kelahiran cucunya.

“Rencana pulang tanggal 29 Maret, tapi ternyata pada 27 Maret mulai terasa demam, saya pikir demam biasa saja. Jadi minum obat penurun demam, bisa. Tapi kambuh lagi besok paginya, minum obat penurun demam, makin lama makin nggak efektif obatnya,” ujar akademisi yang hampir berusia 56 tahun itu.

Roy mengatakan kondisi kesehatannya semakin menurun sehingga memutuskan pergi ke rumah sakit (RS) pada 3 April, namun baru mendapat kesempatan diperiksa pada 5 April. Setelah menjalani pemeriksaan sejak pagi sampai siang, dokter mengonfirmasi bahwa Roy telah terpapar Covid-19.

Namun, dokter menyebut kondisi Roy belum sampai batas untuk mendapatkan prioritas masuk ke RS, sehingga diminta menjalankan isolasi di rumah. Dia akhirnya kembali ke apartemen anaknya di Queens dan mengisolasi diri pada 5 April.

Situasi di AS pada akhir Maret-April saat itu juga mengkhawatirkan karena terjadi peningkatan tajam kasus infeksi maupun kematian akibat Covid-19. Negara bagian New York tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi di AS.

Roy mengisahkan kondisinya selama isolasi di rumah justru memburuk karena demam tidak kunjung turun sekalipun mengonsumsi obat. Dia akhirnya memutuskan menelepon RS dan baru diizinkan dirawat di bangsal khusus Covid-19 sekitar dua hari kemudian.

Menjalani perawatan di RS juga bukan tanpa tantangan. Roy mengaku sempat mengalami stres karena kondisi kesehatan maupun lingkungan RS yang penuh tekanan. Dia menyaksikan pasien Covid-19 dengan kondisi lebih berat dan petugas kesehatan yang terburu-buru menangani pasien dengan pakaian APD lengkap.

Tidur Tengkurap

Roy mengatakan pasien Covid-19 penting untuk mematuhi anjuran dokter, di antaranya makan dan minum secara teratur, serta tidur tengkurap. Dia menyebut rutinitas makan menjadi perjuangan karena sering merasa mual. Sedangkan, tidur tengkurap disarankan untuk memperkuat paru-parunya karena Covid-19 merupakan penyakit infeksi pernafasan yang menyerang paru-paru.

“Susah juga banyak tempelan infus, obat panel, jadi mau balik badan (tengkurap) pun harus pelan-pelan supaya jangan banyak copot,” kata Roy.

“Kata dokter kalau tidur tengkurap, paru-paru lebih terlatih, ibarat latihan beban, paru-paru tertekan, jadi melatih pernafasan. Selain tengkurap, ada latihan pernafasan juga,” tambah Roy.

Roy menjelaskan kondisinya baru membaik setelah dirawat di RS lalu dilanjutkan perawatan di rumah sekitar dua minggu. “Berat badan turun sampai 10 kilogram, tapi semakin lama semakin baik karena di rumah istri saya memasak makanan yang enak, dan batuk darah tidak ada lagi,” ujarnya.

Roy mengatakan tubuhnya saat ini sudah benar-benar sembuh dari Covid-19 dan telah memiliki antibodi. Yang menarik, saat istri dan keluarganya juga diperiksa, mereka semua dinyatakan negatif Covid-19 tapi tubuhnya telah memiliki antibodi dari virus corona baru itu.

“Mereka sedikit terpapar, akibatnya tidak menderita sampai sakit seperti saya, tapi tubuh mereka sudah membentuk antibodi. Seperti dikasih vaksin, terpapar sedikit, tanpa harus menderita seperti saya, tapi memiliki antibodi,” kata Roy.