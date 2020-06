Sebelum Diumumkan, Data Covid-19 Diutak-atik Dulu di Balitbangkes dan PHEOC

Jakarta, Beritasatu.com – Data Covid-19 yang diumumkan setiap hari oleh Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, bukan data langsung dari lapangan karena data tersebut harus melalui beberapa jenjang dan harus diutak-atik oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes).

“Memang benar. Apa yang disampaikan Pak Juru Bicara dalam hal ini Pak Dirjen P2P Kemkes (Achmad Yurianto) setiap sore utak-atiknya ada di Balitbangkes lalu masuk ke Public Health Emergency Operating Center (PHEOC) Kemkes,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemkes, Didik Budijanto dalam Talk Show Info Corona bertema "Jumlah Testing Indonesia Per Satu Juta Penduduk", di kantor Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (20/6/2020).

Didik menjawab pertanyaan paktisi kesehatan Lula Kamal yang bertindak sebagai pemandu dalam acara tersebut. “Pak Didik kan yang mengutak-atik angka. Pak Yuri yang mengabarkan. Bagaimana Pak Didik?” demikian Lula bertanya.

“Dari dua titik itu (Balitbangkes dan PHEOC) bukan hanya utak-atik tapi juga verivali (verifikasi dan validasi) data dilakukan,” katanya tannpa menyebut berapa lama proses verivali dimaksud.

PHEOC atau Pos Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah sebuah tempat untuk menjalankan incident management system yakni mengumpulkan informasi, menentukan keputusan prioritas, dan melakukan koordinasi tindakan, serta komunikasi yang perlu dilakukan. Unit ini dibentuk pada 2017 di era Menkes Nila Farid Moeloek.

PHEOC dibentuk sebagai unit yang berfungsi memperkuat kapasitas Kemkes dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons munculnya masalah penyakit berpotensi wabah di Indonesia. Termasuk dalam fungsi unit ini adalah melaksanakan perencanaan dan identifikasi sumber daya guna mendukung penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah di tingkat pusat atau Kemkes.

Dari PHEOC ini kemudian data Covid-19 masuk ke Pusdatin Kemkes lalu ke juru bicara gugus tugas.

Didik mengakui bahwa data Covid-19 sangat dinamis. “Bila disebutkan ada perbedaan di sana-sini memang karena cut off point of time-nya berbeda,” kata Didik. Perbedaan terjadi, menurut Didik karena perbedaan batas waktu terakhir data dihitung. Cut off biasanya per 12.00 WIB. Dengan demikian penambahan di pukul 13.00 wib dan seterusnya tidak masuk ke pengumuman.

Seperti diberitakan, selama ini sejumlah keluhan terkait akurasi data Covid-19 muncul dari kalangan yang berkecimpung di dunia kesehatan maupun akademisi dan epidemiolog. Salah satu yang dipertanyakan adalah data yang tidak real time karena kemungkinan penumpukan data sehingga bakal mengganggu upaya pencegahan penularan.

Didik menambahkan, di Kemkes terdapat beberapa produk informasi selain yang diumumkan oleh Yuri, yakni update Infografis untuk sosial media dan Covid-19 dalam angka yang diperbarui setiap minggu.

Data itu dibuat untuk masyarakat agar bisa mengikuti perkembangan di Indonesia. Didik menjamin semua orang bisa megakses bahkan mengunduhnya. “Tidak ada yang ditutupi,” kata Lula Kamal menegaskan.

Achmad Yurianto yang juga menjadi narasumber dalam acara tersebut, menyatakan, awal mula data yang diolah di Kemkes adalah dari laboratorium, yakni spesimen yang dikirim fasilitas kesehatan ke laboratorium. “Ini data primer,” katanya.

Setelah spesimen diperiksa laboratorium maka hasilnya -apakah negatif atau positif- akan masuk ke all record yang akan ditarik oleh PHEOC. Di PHEOC dilakukan verifikasi karena hasil uji spesimen tidak menggambarkan jumlah orang. Dua atau tiga spesimen bisa jadi milik satu orang pasien mengingat sampel bisa diambil dari nasofaring (hidung) dan orofaring (tenggorokan).

Tidak hanya itu, dalam verivali ini PHEOC juga harus menentukan apakah hasil laboratorium tersebut merupakan kasus baru atau kasus lanjutan (follow up). Yang dimaksud kasus baru adalah pasien yang benar-benar baru pertama kali dites.

Untuk setiap kasus baru yang teridentifikasi maka pihak gugus tugas wajib melakukan registrasi sebagai pasien Covid-19 dengan memberikan penomoran. Inilah yang dilaporkan ke WHO. “Dan nomor registrasi ini menjadi acuan tracing, titik penularannya dari mana dan seterusnya,” kata Yuri.

Perlu diketahui bahwa tes swab tidak hanya dilakukan terhadap pasien baru. Pasien yang sudah dites dan dinyatakan positif Covid-19 akan dites kembali saat menuju sembuh. Biasanya perlu dua kali tes dalam selang waktu berbeda untuk memastikan bahwa si pasien sudah tidak mengidap Covid-19. Inilah yang dimaksud kasus lanjutan atau follow up.

Untuk kasus follow up seperti ini, bila masih positif berarti tidak masuk dalam penambahan kasus baru. Sedangkan bila hasilnya negatif maka datanya masuk ke pasien sembuh untuk dirilis.

Semua data hasil tes adalah dari tes yang sesuai standar WHO, yakni tes antigen berupa real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM). Dengan demikian rapid test tidak termasuk yang dihitung. “Rapid test hanya untuk screening jadi tidak masuk dalam pelaporan gugus tugas," kata Yuri.

Beda Masif dan Massal

Pada kesempatan itu Yuri menegaskan mengenai arahan presiden agar pengetesan dilakukan secara masif. “Harus kita bedakan antara masif dengan massal,” katanya.

Masif artinya dilakukan berdasarkan panduan contact tracing. Semua kasus yang dicurigai dari contact tracing kasus yang terkonfirmasi harus dilakukan tes. Tidak boleh ada yang terlewat. Inilah yang disebut masif. Tujuannya adalah untuk menemukan dan mengisolasi orang yang terpapar Covid-19 sehingga ia tidak menjadi sumber penularan di komunitasnya. Sedangkan arti massal adalah tes dilakuan kepada siapa pun yang datang.

Yuri juga menyatakan bahwa 70 persen pasien positif Covid-19 mengalami keluhan gejala sakit yang minimal. Keluhan minimal ini oleh masyarakat bisa dipersepsikan sebagai “tidak sakit”. Misalnya, batuk tapi jarang. Badan panas tapi suhunya tidak terlalu tinggi.

Masyarakat perlu paham bahwa tes PCR perlu dilakukan kepada orang yang memiliki kontak dekat dengan penderita Covid-19 meski yang bersangkutan tidak merasakan adanya gejala. “Ini yang bettul-betul harus kita kasih pemahaan kepada masyarakat,” katanya.

Pada awal acara, Yuri memamparkan, Covid-19 adalah penyakit baru sehingga negara-negara di dunia belum siap. Wajar masyarakat panik ketika Wuhan digambarkan sebagai kota mati layaknya zombie land, di Ekuador ada banyak jenazah yang tidak diurus sebagaimana layaknya karena kekurangan peti, di Amerika banyak jenazah yang tidak sempat dimakamkan saking banyaknya. “Ini kepanikan, wajar,” kata Yuri.

Otoritas pemerintahan di seluruh dunia juga mengalami kepanikan karena ternyata dampaknya bukan hanya di bidang kesehatan melainkan juga ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Tidak ada satu pun negara yang punya pengalaman paling pas dalam penanganannnya. Otoritas kesehatan di seluruh dunia juga masih belum tahu pasti karena sampai saat ini virus nya belum benar-benar kita kenal. Obat dan vaksinnya juga belum ada.

Pengalaman negara yang dirasa mampu mengendalikan Covid-19 dijadikan pembanding. Padahal dari sisi aspek epidemiologi, satu negara dengan yang lainnya tidak ada yang sama persis.

Menurut Yuri, yang hal yang dominan mewarnai masa kedaruratan kesehatan masyarakat di seluruh dunia adalah apa yang dianggap berhasil di satu tempat, atau pengalaman seseorang berhsil menangani, dianggap yang terbenar.

Ia mencontohkan, ada yang menyebut herbal bisa mengatasi penyakit ini sehingga kalau bisa digunakan untuk semua. “Padahal belum tentu cocok untuk orang lain. Demikian juga obat pun demikian. Karena itu perlu ada manajemen informasi baik kepada masyarakat agar tidak panik, pemerintah agar bisa mengatur strategi paling tepat di wilayah masing-masing serta koordinasi global dengan WHO. Inilah yang kita sedang lakukan,” kata Yuri.