Pasien Sembuh Covid-19 di 5 Provinsi Mencapai 80%

Jakarta, Beritasatu.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menyebut persentase kesembuhan dari Covid-19 di Indonesia yaitu 41,48% . Ada 18 provinsi di Indonesia mencatatkan persentase kesembuhan di atas rata-rata dunia, bahkan lima provinsi dengan persentase kesembuhan berada di atas 80%. Sementara angka rata-rata kasus kesembuhan di dunia hingga kini ada 54,15%.

“Lima provinsi yang angka kesembuhannya tinggi yaitu Bangka Belitung, Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Gorontalo,” kata Achmad Yurianto dalam konferensi pers virtual yang berlangsung di Graha BNPB, Senin (29/6/2020).

Sedangkan untuk CFR atau presentase kematian akibat Covid-19 di Indonesia itu sebesar 5,15%. Angka tersebut menurutnya lebih rendah dibanding Jepang yang mencapai 5,33%. Hal ini membuat Achmad Yurianto semakin optimistis bahwa angka kematian karena Covid-19 di Indonesia masih terbilang rendah dan jauh tertinggal ketimbang angka pasien yang sembuh.

"Kita semakin hari menunjukkan hasil yang baik. Beberapa angka yang kami sebutkan di atas adalah indikator dari keberhasilan kita. Namun kita tetap harus meyakini bahwa wabah Covid 19 ini masih ada, dan masih mungkin terjadi. Oleh karena itu mari bersama-sama menjaga kesehatan,” tuturnya.

Achmad Yurianto juga mengungkapkan Indonesia telah memeriksakan lebih banyak orang untuk deteksi kasus Covid-19 secara masif. Rasio tes PCR di Indonesia mencapai 2.779 per satu juta penduduk. Namun ada beberapa provinsi yang rasio pemeriksaan spesimennya lebih tinggi dibandingkan angka nasional.

Mulai dari Sumatera Barat 7.168 orang per satu juta penduduk, Sumatera Selatan 2.889 orang per satu juta penduduk, DKI Jakarta 21.406 per satu juta penduduk, Bali 7.151 orang per satu juta penduduk, Sulawesi Selatan 5.021 orang per satu juta penduduk, dan Papua 4.436 orang per satu juta penduduk.

Sedangkan provinsi yang harus meningkatkan rasio pemeriksaan adalah Jawa Timur yaitu 1.428 orang per satu juta penduduk dan Kalimantan Selatan yaitu 2.281 orang per satu juta penduduk.