Kemkes Salurkan Rp 437,3 M untuk Insentif Puluhan Ribu Tenaga Kesehatan

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes), Abdul Kadir mengatakan, sampai hari ini pihaknya sudah menyalurkan anggaran sebesar Rp 437,3 miliar untuk membayar insentif tenaga kesehatan (nakes) yang membantu penanganan Covid-19.

“Sampai saat ini realisasinya sudah mencapai Rp 437,3 miliar. Besaran ini selalu berubah, dan sangat dinamis karena staf kami bekerja terus,” kata Kadir saat dihubungi Suara Pembaruan, Rabu (1/7/2020) malam.

Menurut Kadir, jumlah yang menerima insentif sebanyak 99.309 orang, terdiri dari 43.952 nakes pusat, dan 55.357 nakes daerah. Kadir mengatakan, proses penyaluran dana insentif didasari pada Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) 392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kepmenkes tersebut merupakan hasil revisi dari Kepmenkes sebelumnya, yaitu Kepmenkes 278/2020. Perbedaan antara Kepmenkes baru dan Kepmenkes lama di antaranya ada pada proses verifikasi dokumen pengajuan insentif.

Pada Kepmenkes 278/2020, proses verifikasi dokumen pengajuan insentif dilakukan dari tahap fasilitas layanan kesehatan atau dinas kabupaten/kota, provinsi, dan Kemkes. Dari Kemkes, dokumen pengajuan langsung diserahkan ke Kementerian Keuangan.

“Jadi memang step-nya sangat panjang. Implementasinya dibuat alur panjang untuk menjaga akuntabilitas,” kata Kadir.

Proses verifikasi yang ketat ini menurut Kadir menyebabkan penyaluran insentif menjadi lambat. Hal itu dikarenakan pihak yang mengajukan harus menyiapkan data-data yang lengkap dan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat untuk menjamin tidak salah bayar.

Sedangkan dalam Kepmenkes 392/2020, proses verifikasi dokumen pengajuan insentif hanya sampai di tingkat dinas provinsi dan langsung diajukan ke Kementerian Keuangan.

Tak hanya itu, dalam Kepmenkes 392/2020 itu, rumah sakit yang dapat mengajukan insentif tidak hanya rumah sakit rujukan Covid-19, tapi rumah sakit mana pun yang menangani kasus Covid-19 juga bisa mengajukan insentif bagi tenaga kesehatannya.

Kadir berharap proses penyaluran insentif untuk nakes berjalan lancar dengan adanya Kepmenkes yang baru tersebut.

Kepmenkes ini baru selesai dibahas dan diterbitkan minggu lalu, dan baru mulai disosialisasikan ke seluruh para pihak di daerah.

Diketahui, menurut Kepmenkes 278/2020, besaran insentif setinggi-tingginya untuk nakes di rumah sakit, seperti dokter spesialis adalah Rp 15 juta per orang per bulan. Kemudian dokter umum/dokter gigi Rp 10 juta per orang per bulan, perawat/bidan Rp 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta.

Untuk nakes di luar rumah sakit, seperti kantor kesehatan pelabuhan, balai teknologi kesehatan lingkungan, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, puskesmas, serta laboratorium setinggi-tingginya Rp 5 juta.

Nakes yang berhak mendapatkan insentif dari pemerintah ini adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya yang terlibat langsung dalam menangani pasien Covid-19 pada fasilitas kesehatan atau institusi kesehatan.