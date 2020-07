Ritel Kesehatan Dukung Program Pengurangan Sampah Plastik

Jakarta, Beritasatu.com - Jaringan ritel kesehatan dan kecantikan asal Amerika Serikat (AS), Watsons, mengumumkan untuk mengambil tanggung jawab lebih lanjut terhadap kelestarian lingkungan, dengan menjadi ritel kesehatan dan kecantikan pertama yang terdaftar pada New Plastics Economy (NPE) Global Commitment untuk mengurangi sampah plastik.

Watsons juga telah terdaftar menjadi anggota dalam Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dalam membantu mengatasi dampak lingkungan dari kelapa sawit.

Dengan berkomitmen terhadap kesinambungan jangka panjang, Watsons telah menjalankan berbagai inisiatif berkelanjutan yang lebih luas melalui 13 pasar di Asia dan Eropa dalam memperkuat dua tujuan utama menuju Sustainability Roadmap pada 2030, yakni pengelolaan sampah yang lebih baik dan produk private label (own brand) yang lebih bertanggung jawab.

"Kami tahu bahwa pelanggan kami semakin menyadari isu sustainability. Oleh karena itu, diharapkan brand yang mereka pilih memiliki kesamaan nilai seperti apa yang telah mereka lakukan,” ujar Group COO of AS Watson Group dan CEO of AS Watson (Asia & Europe), Malina Ngai, dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Selasa (7/7/2020).

Menurut Malina, sebagai ritel kesehatan dan kecantikan, pihaknya berkomitmen untuk menciptakan sebuah lingkungan yang berkesinambungan serta menyediakan lebih banyak lagi pilihan produk-produk yang sustainable bagi pelanggan.

Sebagai bagian dari komitmen dalam mempromosikan produk own brand yang bertanggung jawab, Watsons telah mengambil langkah dan bergabung dalam RSPO, organisasi terkemuka yang mendukung isu sosial dan lingkungan yang konsen terhadap industri minyak kelapa sawit.

Watsons saat ini sedang meninjau keseluruhan portofolio dari own brand untuk mengidentifikasi produk yang dapat menggunakan minyak kelapa sawit bersertifikat RSPO pada akhir 2021.

"Watsons bangga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu sustainability dengan inisiatif mendukung dua hal baru yang penting terhadap lingkungan,” jelas Malina Ngai

"Kami senang telah lebih dulu dan menjadi yang pertama pada industri ritel kesehatan dan kecantikan yang tergabung dalam New Plastic Economy Global Commitment. Kami berharap akan lebih banyak lagi kelompok ritel dapat membuat komitmen bermakna dalam kelestarian lingkungan sehingga bersama dapat membuat bumi kita lebih bisa berkelanjutan," pungkasnya.