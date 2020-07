WHO Ketahui Covid-19 Bisa Menyebar Lewat Udara

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan World Health Organization pada Selasa (7/7/2020) menyatakan bahwa terdapat bukti penyebaran virus corona (Covid-19) bisa melalui udara (airborne).

"Kami mengetahui bahwa terdapat bukti yang menguat bahwa virus Covid-19 dan pandemi ini, sehingga kami memercayai bahwa kami harus terbuka terhadap bukti ini serta memahami implikasi terkait jenis transmisi dan tindakan pencegahan yang harus dilakukan," kata Dr Benedetta Allegranzi Pimpinan teknis mengenai kontrol dan pencegahan WHO seperti dikutip dari Fox News, Rabu (8/7/2020).

Metode penyebaran Covid-19 melalui udara mengemuka saat wartawan menanyakan perkembangan yang telah dicapai WHO terhadap pandemi Covid-19 setelah The New York Times melaporkan bahwa 239 ilmuwan dari seluruh dunia mengirimkan surat terbuka. Surat terbuka itu berisi bukti-bukti mendetail mengenai transmisi udara dari Covid-19.

Surat itu meminta agar WHO melakukan perbaikan tata cara penanganan serta pemahaman yang lebih intensif mengenai risiko penyebaran melalui udara yang terjadi terhadap virus corona.