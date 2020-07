Indonesia-Selandia Baru Perkuat Kerja Sama Penanganan Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia dan Selandia Baru sepakat kembali memperkuat kemitraan komprehensif terutama saat ini dalam penanganan Covid-19. Dalam pertemuan bilateral tingkat pejabat tinggi kedua negara yang digelar secara virtual, Jumat (17/7/2020), kedua negara juga membahas isu perdagangan, regional, dan global yang menjadi perhatian bersama.

“Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan Selandia Baru bagi peningkatan kapasitas Institut Eijkman untuk pengujian Covid-19 dan (kesadaran masyarakat) melalui UNICEF,” sebut pernyataan pers Kementerian Luar Negeri RI, Sabtu (18/7), merujuk kepada United Nations Children's Fund (Dana Anak-anak PBB).

Pertemuan bilateral itu dihadiri oleh Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Desra Percaya sebagai wakil Indonesia dan Acting Deputy Secretary Americas and Asia Group, Ministry of Foreign Affairs and Trade Selandia Baru, Mark Sinclair, sebagai wakil Selandia Baru.

Indonesia dan Selandia Baru juga mendorong upaya diplomasi kesehatan di tingkat regional dan global dalam memastikan akses dan ketersediaan vaksin, obat-obatan, serta peralatan kesehatan bagi masyarakat umum.

Sebagai mitra komprehensif, kedua negara sepakat memperkuat komitmen dalam meningkatkan volume perdagangan yaitu memaksimalkan kemudahan di dalam kerangka ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Di sisi lain, perlu peningkatan kapasitas dalam rangka memastikan agar produk-produk ekspor memenuhi standar masing-masing negara.

Terkait isu regional dan global, kedua negara membahas sejumlah isu seperti Isu Laut Cina Selatan, Rohingya, Palestina serta kerja sama di kawasan Pasifik dan dalam kerangka ASEAN.

“Indonesia dan Selandia Baru berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan makmur,” tambah pernyataan pers Kemlu RI.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Menteri Luar Negeri kedua negara akan melakukan pertemuan virtual dalam forum Joint Ministerial Commission (JMC) pada 29 Juli 2020.