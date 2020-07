FIK UI Buat Buku Digital Kesehatan Ibu dan Anak

Depok, Beritasatu.com - Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI) melalui Departemen Ilmu Keperawatan Maternitas dan Anak bekerja sama dengan penyedia layanan IT Cartula mengembangkan aplikasi e-health for Maternal and Young Children.

Aplikasi ini merupakan digitalisasi buku kesehatan ibu dan anak (KIA) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas akses layanan kesehatan ibu dan anak, khususnya di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Sebagai upaya sosialisasi dan uji coba aplikasi,

Tim FIK UI terjun langsung bertemu dengan para ibu hamil dan tenaga kesehatan yang telah dimulai sejak akhir tahun 2019.

Uji coba dijalankan di wilayah binaan UPT Puskesmas Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Hasil penelitian ini mendapatkan respons positif dari ibu hamil dan tenaga kesehatan di UPT Sukmajaya.

Ketua Tim Peneliti Buku KIA Digital, Imami Nur Rachmawati, Rabu (22/7/2020) menuturkan penelitian ini dilatarbelakangi semangat untuk terus menekan angka kematian ibu dan balita di Indonesia, dengan pendekatan inovasi berbasis teknologi.

“Kami telah memulai penelitian ini sejak 2019. Namun di tengah berjalannya waktu, kita semua dilanda pandemi Covid-19. Maka aplikasi ini menjadi semakin menjawab tantangan di lapangan, mengingat digitalisasi yang kami lakukan mampu membantu para tenaga kesehatan dan warga untuk mengurangi kontak melalui perpindahan Buku KIA yang rentan berpindah tangan,” kata Imami di Depok, Jawa Barat, Rabu (22/7/2020).

Aplikasi berbasis android yang tengah diuji coba ini akan memuat catatan kesehatan ibu (hamil, bersalin dan nifas) dan anak (bayi baru lahir sampai anak usia 5 tahun), serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak. Di dalam aplikasi tersebut juga terdapat artikel kesehatan dari para tenaga ahli.

Pada saat pemeriksaan kehamilan/kesehatan, para tenaga kesehatan cukup memindai barcode pada aplikasi sang ibu kemudian data akan dengan mudah terakses di komputer/smartphone. Tenaga kesehatan juga akan mampu memantau kesehatan ibu dan anak dari jarak jauh, tanpa perlu tatap muka.

Penelitian ini juga berupaya untuk mendigitalisasi buku KIA. Buku ini menjadi buku penting bagi pegangan bagi para ibu karena di dalamnya berisikan riwayat kehamilan, persalinan, nifas ibu, serta kesehatan anak.