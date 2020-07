Pemerintah Telah Kucurkan Rp 645M untuk Insentif Tenaga Medis

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah membayarkan Rp 645 miliar untuk insentif tenaga medis per 24 Juli 2020. Anggaran ini dibayarkan kepada 195.055 tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 di Indonesia. Mereka adalah dokter spesialis, dokter umum/dokter gigi, perawat, bidan, dan lainnya.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Presiden M Fadjroel Racman dalam keterangan resmi, Senin (27/7/2020). Menurut Fadjroel, anggaran Rp 645 miliar tersebut merupakan 10,9% dari total angaran sebesar Rp 5,9 triliun yang dialokasikan pemerintah untuk insentif kepada semua tenaga medis yang terlibat langsung dalam penanganan pasien Covid-19.

“Pembayaran insentif terus mengalami peningkatan melalui percepatan koordinasi antara lembaga untuk pembayaran tenaga medis yang menangani Covid-19 di seluruh Indonesia,” kata Fadjroel.

Menurutnya, pembayaran insentif terus meningkat karena pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan aturan baru, yaitu Kepmenkes 392/2020. Aturan ini menyederhanakan prosedur pembayaran insentif serta memperluas cakupan penerimanya hingga ke rumah sakit mana pun yang menangani Covid-19. Aturan ini memotong rantai birokrasi penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan sekaligus memperluas cakupannya.

Berdasarkan aturan baru, proses verifikasi dokumen pengajuan insentif hanya sampai di tingkat dinas provinsi dan langsung diajukan ke Kementerian Keuangan. Pemerintah meminta kerja sama seluruh pihak rumah sakit dan jajaran pemda untuk melancarkan pembayaran insentif ini. Bagi rumah sakit yang belum menyetorkan data diimbau segera mengajukannya.

Diketahui, insentif penanganan Covid-19 diberikan kepada dokter spesialis dengan besaran Rp 15 juta per orang per bulan. Kemudian dokter umum mendapatkan Rp 10 juta per orang per bulan, bidan dan perawat Rp 7,5 juta per orang per bulan, dan tenaga medis lainnya Rp 5 jutaan per orang per bulan.