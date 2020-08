Ini Manfaat Bermain Bagi Tumbuh Kembang Anak

Jakarta, Beritasatu.com - Banyak orang tua masih menganggap kegiatan bermain sebagai sesuatu yang hanya membawa kesenangan tanpa manfaat lainnya, terutama bagi anak memasuki usia sekolah. Tidak jarang orang tua memandang bahwa bermain justru memberikan dampak buruk pada performa anak di sekolah, sehingga sering membatasi anak bermain.

Psikolog dan Ketua Ikatan Psikologi Klinis Jakarta, Anna Surti Ariani, mengatakan, tak hanya penting bagi tumbuh kembang anak, bermain berikan banyak manfaat, seperti memperkaya wawasan tentang solusi masalah, meningkatkan rasa keberhasilan, mengasah koordinasi motorik, dan mengasah kemampuan sosial.

"Ciptakanlah suasana yang menyenangkan dan membahagiakan di rumah lewat bermain. Biarkan mereka bermain dan sesekali temani mereka bermain. Sebab, sesuatu hal yang baik dapat dimulai dengan bermain," ungka psikolog yang akrab Nina ini dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (6/8/2020).

Menurut Nina, ada tiga konsep penting seputar dunia bermain anak, yaitu mainan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh kesenangan dan memberikan banyak manfaat bagi anak. Bermain, kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh kesenangan dan memberikan banyak manfaat bagi anak. Serta, permainan berupa aktivitas yang diciptakan, bisa membutuhkan mainan ataupun tanpa mainan.

"Perlu diperhatikan bahwa hal yang memberikan manfaat baik buat anak bukanlah mainan atau permainan, namun proses bermain yang dilakukan anak. Kita bisa membantu anak untuk menciptakan mainan, mengusulkan permainan yang akan dilakukan, dan bermain bersama anak. Dengan demikian, anak bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya," jelasnya.

Sementara itu, Head of Marketing Ice Cream Unilever Indonesia, Memoria Dwi Prasita, mengatakan, sejalan dengan brand purpose and campaign #PaddlePopMainYuk, pihaknya percaya bahwa segala sesuatu yang baik dapat dimulai dengan bermain.

"Kami mengajak orang tua untuk memberikan anak-anak waktu yang cukup untuk bermain sehingga mereka bisa bertumbuh kembang lebih baik dan merasa lebih gembira di rumah. Kalau bingung untuk mencari ide dan inspirasi untuk bermain dengan anak, kami pun berbagi bermacam ide dan inspirasi bermain yang bisa dilakukan bersama anak di rumah. Lewat bentuk, warna dan kemasan, serta Singa Paddle Pop dan teman-temannya dapat menjadi sumber inspirasi mainan," kata Memoria.