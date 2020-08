Satgas: 7 Kandidat Vaksin Covid-19 Sudah Masuk Uji Klinis Tahap 3

Jakarta, Beritasatu.com – Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan hingga saat ini, sudah ada tujuh kandidat vaksin virus corona (Covid-19) di seluruh dunia yang sudah masuk dalam tahap uji klinis tahap 3.

Wiku menjelaskan, semua negara di dunia sedang berlomba untuk mengembangkan vaksin Covid-19. Karena vaksin merupakan salah satu cara untuk melindungi masyarakat di dunia dari infeksi virus corona.

“Kami perlu sampaikan, bahwa ada cukup banyak kandidat vaksin yang dikembangkan selama ini,” kata Wiku Adisasmito melalui keterangan pers, Kamis (6/8/2020).

Diungkapkan Wiku, pada saat ini, sudah ada 139 kandidat vaksin yang masuk ke dalam tahap pre klinis. Lalu ada 25 kandidat vaksin yang sedang berproses pada uji klinis tahap satu. Kemudian ada 17 kandidat vaksin yang masuk uji klinis tahap 2. Selanjutnya, ada tujuh kandidat vaksin yang berada dalam uji klinis tahap 3.

“Dan belum ada satu pun di dunia yang sudah lulus uji klinis,” ujar Wiku Adisasmito.

Ditegaskan Wiku, semua negara akan berusaha keras bisa mendapatkan vaksin atau menghasilkan vaksin untuk melindungi masyarakatnya. Tidak terkecuali Indonesia juga melakukan hal itu, baik mencari yang terbaik yang ada di dunia, yang tercepat dan terefektif, begitu juga mengembangkan vaksin yang ada di Indonesia.

Tujuh kandidat vaksin yang sudah memasuki uji klinis tahap 3 adalah Sinovac dan Wuhan Institute of biological product atau Sinofarm.

Kemudian Beijing Institute of Biological products juga dari Sinovarm. Mereka punya dua kandidat vaksin. Lalu, dari Fosun Pharma dan FIZR, University of Oxford bekerja sama dengan Astrazeneca, Moderna dengan NIAIED dari Amerika dan yang terakhir adalah University Of Melbourne dan Murdoch Children Research Institute.

“Kami perlu sampaikan bahwa uji vaksin tahap ketiga ini diberikan kepada ribuan orang untuk memastikan keamanannya termasuk efek samping yang jarang terjadi serta keefektifannya. Kami tetap berusaha keras agar bisa mendapatkan vaksin ini dalam jumlah besar untuk bisa melindungi rakyat Indonesia,” terang Wiku Adisasmito.