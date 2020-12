Menko PMK Tinjau Kesiapan Vaksinasi Covid-19 di RSPI Sulianti Saroso

Rabu, 16 Desember 2020 | 17:06 WIB

Oleh : Dina Manafe / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau langsung lokasi simulasi vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Pusat Infeksi (RSPI) Sulianti Soeroso, Jakarta, Rabu (16/12). Menko PMK yang didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan kesiapan RSPI dalam vaksinasi Covid-19 dengan prioritas tenaga kesehatan yang akan dilaksanakan pemerintah dalam waktu dekat.

Dalam simulasi ini, Dirut RSPI Sulianti Saroso, Mohammad Syahril menjelaskan mengenai alur pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Alur pelaksanaan secara nasional sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes). Dimulai dari meja pertama, yaitu meja registrasi.

Di meja ini, sasaran vaksinasi yang telah ditentukan by name by address menuju meja pendaftaran sebagai meja pertama dari empat meja. Peserta menunjukkan e-ticket atau tiket elektronik. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan daftar sasaran yang didapat dari aplikasi P-Care.

Meja kedua, screening. Petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi apakah ada penyakit penyerta atau komorbid. Screening ini dengan menggunakan aplikasi P-Care, sehingga yang datang belum tentu bisa divaksinasi kalau tidak lolos dari screening.

Meja ketiga, vaksinasi atau proses pemberian vaksin. Petugas memberikan vaksinasi secara intramuskuler sesuai prinsip penyuntikan aman. Petugas menuliskan nama dan nomor batch vaksin yang diberikan pada sasaran pada sebuah memo dan penanda pada pasien.

Meja empat, pencatatan dan observasi. Petugas mencatat hasil pemberian vaksinasi di dalam aplikasi P-Care. Untuk sasaran yang ditunda vaksinasinya dilaporkan dan dijadwalkan ulang melalui aplikasi P-Care.

Sasaran yang dalam screening tidak eligibel, kepadanya dilakukan penyuluhan dan pembinaan terkait dengan penyebab komorbidnya. Sasaran diobservasi selama 30 menit ntuk memonitor kemungkinan terjadinya kejadian pasca imunisasi (KIPI). Petugas memberikan penyuluhan mengenai 3M dan vaksinasi Covid-19.

Menko PMK mengatakan, simulasi ini sangat penting untuk memastikan proses vaksinasi nantinya berjalan aman dan diharapkan tidak terjadi KIPI.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang telah diinisiasi oleh RSPI Sulianto Saroso, dan mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti betul-betul sesuai dengan prosedur. Kemudian dijamin keamanannya, kenyamanan, dan kemungkinan faktor penyerta yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Ini yang penting harus diantisipasi betul,” kata Muhadjir.

Muhadjir juga berpesan agar kondisi-kondisi yang tidak dikehendaki, seperti kejadian ikutan pascaimunisasi benar-benar dipelajari, sehingga dipastikan tidak terjadi. Kalau pun nantinya terjadi sudah ada dilakukan antisipasi.

Menurut Muhadjir, vaksin Covid-19 saat ini memang baru produktif untuk tenaga kesehatan, tetapi ke depan diharapkan untuk masyarakat luas juga tersedia.

Dalam kesempatan ini Menko PMK juga berkesempatan meresmikan Paviliun Soka, yaitu fasilitas klinik eksekutif dan layanan kesehatan perjalanan.

Sumber:BeritaSatu.com