Menkes: Simulasi Vaksinasi Terus Dilakukan Sambil Tunggu Izin Darurat BPOM

Rabu, 16 Desember 2020 | 21:24 WIB

Oleh : Dina Manafe / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sampai saat ini masih menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sambil menunggu izin tersebut keluar, Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan pihak lain terkait terus melakukan simulasi pelaksanaan vaksin Covid-19.

Menurut Menkes, latihan harus terus dilakukan agar tidak ada kesalahan terutama teknik pelaksanaannya sehingga kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) dapat dihindari.

“Kita secara masif melakukan simulasi-simulasi sampai waktunya tiba di mana izin emergency use authorization sudah diberikan. Bila waktu itu tiba kita tidak ragu-ragu lagi, tapi karena sudah dilatih terus sehingga pelaksanaannya berjalan lancar, tidak ada penumpukan, dan semua terlayani dengan baik,” kata Menkes saat meninjau simulasi vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Menkes Terawan bersama Menko PMK Muhadjir Effendy mengunjungi RSPI untuk memastikan kesiapan dalam vaksinasi Covid-19 dengan prioritas tenaga kesehatan yang akan dilaksanakan pemerintah dalam waktu dekat. RSPI Sulianti Saroso sudah membentuk panitia untuk persiapan pelaksanaan vaksinasi. Sebanyak 375 tenaga kesehatan di RS ini siap untuk divaksinasi.

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir, mengatakan latihan vaksinasi dilakukan tiap hari. Ini perlu agar pada saat vaksinasi resmi dilaksanakan, tenaga kesehatan dan vaksinator sudah siap.

Diketahui, sebanyak 440.000 tenaga kesehatan dan 23.000 vaksinator terus mempersiapkan diri untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hingga 5 Desember 2020, sudah dilakukan pelatihan sebanyak 12.408 orang di 21 provinsi.

Workshop penyiapan bagi tenaga vaksinator juga telah dilangsungkan untuk 29.635 orang dari 34 provinsi. Untuk pengadaan vaksin di tahap awal ditargetkan sebanyak 3 juta dosis. Sebanyak 1,2 juta sudah tiba di Indonesia, dan 1,8 juta lagi segera tiba.

Saat Badan POM mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization, maka tenaga kesehatan di garda terdepan pelayanan Covid-19 pertama kali disuntik vaksin ini. Menkes Terawan saat raker dengan Komisi IX DPR baru-baru ini mengatakan, nama-nama tenaga kesehatan telah tersedia by name by address.

Dalam peta jalan vaksinasi Covid-19, sebanyak 1.251.173 tenaga kesehatan ditargetkan mendapat vaksin Covid-19. Mereka didahulukan karena mereka yang berhadapan langsung dengan pasien Covid-19, dan paling berisiko tinggi terinfeksi.

Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengumumkan sejak Maret hingga 15 Desember 2020 ada 363 tenaga kesehatan yang wafat karena terinfeksi Covid-19. Mereka terdiri dari 202 dokter, 15 dokter gigi, dan 146 perawat.

