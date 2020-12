Tantangan Pembiayaan Seiring Peningkatan Jumlah Peserta BPJS Kesehatan

Kamis, 17 Desember 2020 | 08:41 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com– Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah berjalan selama enam tahun sejak 2014 dan telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Namun penyelenggaraannya, sejak awal pembentukan, hingga kini masih menyisakan tantangan bagi pemerintah.

Ketua Asosiasi Ekonomi Kesehatan Indonesia (InaHEA) dan Ketua Kegiatan Finansial Kesehatan Indonesia pada organisasi konsultasi Thinkwell, Prof. dr. Hasbullah Thabrany mengatakan bahwa perbaikan demi perbaikan sudah dilakukan, tetapi masih terdapat sejumlah tantangan dan permasalahan yang masih harus dibenahi.

“Salah satunya pengoptimalan ekosistem big data dalam memonitoring aktivitas kesehatan peserta BPJS Kesehatan yang sudah mulai mendapat perhatian. Pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan harus menjadi fokus utama, dan ini dapat direalisasikan dengan meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS kesehatan,” ujarnya dalam keterangan pers ajang penghargaan “Novartis Press Award” (NPA) 2020 pada Rabu (16/12).

Dalam pemaparan Hasbullah, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan perlu ditingkatkan dengan berbagai upaya oleh Dewan Pengawas BPJS, dan harus menjadi prioritas utama karena dapat memastikan jaminan kesehatan yang merata dan mencapai seratus persen peserta.

“JKN telah terbukti meningkatkan akses pada jutaan penduduk Indonesia dan Pemerintah berkomitmen memperbaikinya lebih lanjut. Banyak masalah pemahaman filosopi, prinsip, dan pelaksanaan di lapangan yang belum sinkron. Wartawan berperan besar untuk mewujudkan kesamaan pemahaman agar terjadi langkah sinergis menuju tercapainya bangsa Indonesia sehat produktif dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Inilah hakikat Hak Layanan Kesehatan yang dijamin UUD 45,” demikian penjelasan Hasbullah.

Sedangkan terkait “Novartis Press Award” yang digagas oleh Novartis Indonesia merupakan sebuah penghargaan kepada para jurnalis atas upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai isu terkini dalam sektor kesehatan, termasuk sistem pelayanan kesehatan dan pelaksanaan program JKN di Indonesia, melalui pemberitaan yang berimbang, mendalam dan komprehensif.

“Sejalan dengan tujuan Novartis, re-imagine medicine, inisiatif ini adalah bagian dari program giving more to society, sebagai bentuk komitmen Novartis dalam upaya turut meningkatkan sistem kesehatan di Indonesia melalui pemberitaan yang berimbang, mendalam dan komprehensif yang dapat memicu dialog multi-stakeholder. Dalam hal ini, media memegang peran yang sangat penting dalam mengomunikasikan kebijakan dan program pemerintah guna meningkatkan sistem kesehatan,” kata Country Head of Public Affairs, Communications & Patient Advocacy Novartis Indonesia Hanum Yahya,

Hanum mengungkapkan rasa antusias dan kegembiraan saat melihat respons para jurnalis terhadap “Novartis Press Award”. Pada penyelenggaraan perdana 2020, berhasil terkumpul 91 artikel yang telah dipublikasikan dan terdiri dari pemberitaan media cetak, daring dan video, dari seluruh Indonesia.

“Ini menunjukkan bahwa edukasi kepada masyarakat tentang sistem kesehatan dan pelaksanaan JKN di Indonesia dianggap sangat penting bagi rekan-rekan media, dan bagaimana pemberitaan tersebut dapat menjadi salah satu acuan bagi peningkatan sistem kesehatan,” tambah dia.

Sementara itu, Wakil Direktur Bidang Penelitian dan Penjangkauan The SMERU Research Institute Athia Yumna menyatakan apresiasinya atas diselenggarakannya kompetisi NPA 2020. Dia juga mendukung lomba jurnalistik serupa dapat diadakan secara berkala oleh institusi lainnya.

“Kompetisi jurnalistik seperti NPA ini sangat baik diadakan secara berkala sebagai langkah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi berkualitas mengenai isu-isu dalam penyelenggaraan program JKN, seperti upaya pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan dan strategi pemanfaatan Big Data,” papar Athia.

Sumber:BeritaSatu.com