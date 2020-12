Unit Bisnis OT Group Gandeng Grab Indonesia

Senin, 21 Desember 2020 | 17:54 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Bandung, Beritasatu.com - Salah satu unit bisnis Orang Tua (OT) Group, Prima Protect+, bekerjasama dengan Grab Indonesia memberikan pelatihan penerapan protokol kesehatan kepada sejumlah mitra pengemudi Grab di Bandung, dalam rangka kampanye New Normal Safer Trip. Program tersebut akan digelar mulai Desember 2020 hingga Februari 2021.

Head of Corporate and Marketing Communication OT Group, Harianus Zebua, mengatakan Prima Protect+ mendukung kampanye New Normal Safer Trip melalui kerja sama dengan Grab Indonesia. Dalam pelatihannya, mitra pengemudi diminta untuk mengimbau penumpang menyemprot kursi di dalam mobilnya dengan Prima All Surface Disinfectant, lalu membersihkan tangan dengan Prima Protect+ Hand Sanitizer Gel.

"Dengan menerapkan protokol kesehatan ini, kami berharap setiap perjalanan menggunakan armada Grab minim resiko penularan Covid-19. Kerja sama antara Prima Protect+ dan Grab Indonesia ini merupakan bentuk kepedulian terhadap upaya penanggulangan Covid-19 yang diselaraskan dengan perputaran roda ekonomi,” ungkap Harianus melalui keterangan tertulis kepada Beritasatu.com, Senin (21/12/2020).

Director of West Indonesia Grab Indonesia, Richard Aditya, menambahkan Grab telah dan terus melakukan berbagai upaya untuk melayani pelanggan dengan aman, sekaligus memastikan kesehatan mitra pengemudi. Untuk itu, pihaknya senang dapat bekerja sama dengan Prima Protect+ untuk memastikan higienitas armada GrabCar dan GrabBike agar dapat melayani pelanggan dengan aman, sehingga roda perekonomian terus dapat berputar.

Selama pandemi, Grab telah menginisiasi lebih dari 50 program untuk membantu masyarakat, mitra dan UMKM untuk beradaptasi di era new normal, agar mereka dapat #TerusUsaha melalui teknologi Grab yang inklusif, aman dan terpercaya.

"Sejalan dengan misi GrabForGood, kami akan terus mencari cara untuk memastikan setiap orang dapat menikmati manfaat dari ekonomi digital, meskipun di tengah pandemi,” jelas Richard.

