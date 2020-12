Kampanye Protokol Kesehatan Grab Indonesia untuk Pengemudi dan Penumpang

Rabu, 23 Desember 2020 | 00:25 WIB

Oleh : EAS

Jakarta, Beritasatu.com - Menjelang akhir tahun, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia belum juga mereda. Bahkan jika mengacu pada data Satgas Covid-19 yang dirilis di website, pekan pertama Desember 2020 terjadi kenaikan kasus positif sebesar 1,2% dan angka kematian sebesar 15,5%.

Melihat fakta tersebut, baru-baru ini Grab Indonesia bersama dengan Prima Protect+ meluncurkan kampanye protokol kesehatan perjalanan yang aman bagi pengemudi dan penumpang.

Prima Protect+, salah satu unit bisnis OT Group sejak awal memang memproduksi produk-produk sanitasi dan kebersihan, demi mendukung kampanye new normal safer trip. Dikatakan Harianus Zebua, Head of Corporate and Marketing Communication OT Group, Selasa (22/12/2020), kampanye fokusnya adalah kerja sama dengan Grab Indonesia di daerah Jawa Barat.

"Pada kampanye protokol kesehatan (prokes) perjalanan ini, pengemudi akan mendapatkan materi pelatihan sebagai panduan dalam bekerja, khususnya saat bersama penumpang. Prokes yang diterapkan, satu di antaranya, mitra pengemudi GrabCar diminta untuk mengimbau penumpang terlebih dahulu menyemprot kursi di dalam mobilnya dengan Prima All Surface Disinfectant, lalu membersihkan tangan dengan Prima Protect+ hand sanitizer gel,” kata Harianus.

Pada kampanye ini, mitra pengemudi dan penumpang juga wajib menggunakan masker. Dengan menerapkan protokol kesehatan ini, diharapkan setiap perjalanan menggunakan armada Grab minim resiko penularan Covid-19.

Ditegaskan Harianus, kerja sama antara Prima Protect+ dan Grab Indonesia ini merupakan bentuk kepedulian terhadap upaya penanggulangan Covid-19 yang diselaraskan dengan perputaran roda ekonomi.

"Grab telah dan terus melakukan berbagai upaya untuk melayani pelanggan dengan aman, sekaligus memastikan kesehatan mitra pengemudi. Kami senang bekerja sama dengan Prima Protect+ untuk memastikan higienis armada GrabCar dan GrabBike agar dapat melayani pelanggan dengan aman, sehingga roda perekonomian terus dapat berputar,” katanya.

Sumber:BeritaSatu.com