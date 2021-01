Tiga Skenario Pengadaan Vaksin yang Perlu Diperhatikan Negara

Minggu, 3 Januari 2021 | 20:08 WIB

Oleh : Dina Manafe / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Indonesia menargetkan 181,5 juta penduduk akan mendapatkan vaksin Covid-19. Untuk memvaksinasi semua sasaran tersebut dibutuhkan waktu 15 bulan atau dari Januari 2021 sampai Maret 2022. Sedangkan di dunia diperkirakan butuh waktu sekitar 3,5 tahun untuk memvaksinasi seluruh sasaran penerima vaksin. Menurut Roadmap, ada tiga skenario penyediaan vaksin untuk dipertimbangkan oleh negara.

Namun untuk mencakup semua sasaran tersebut termasuk yang di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ketersediaan vaksin. Menurut petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kemenkes pada 2 Januari 2021, pentahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin dilakukan dengan memperhatikan Roadmap WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

Menurut Roadmap yang disusun oleh WHO SAGE, karena pasokan vaksin tidak akan segera tersedia dalam jumlah yang mencukupi untuk memvaksinasi semua sasaran, maka ada tiga skenario penyediaan vaksin untuk dipertimbangkan oleh negara.

Tahap pertama, saat ketersediaan vaksin sangat terbatas berkisar antara 1%–10% dari total populasi setiap negara untuk distribusi awal. Tahap II saat pasokan vaksin meningkat tetapi ketersediaan tetap terbatas hanya berkisar antara 11%-20% dari total populasi setiap negara. Tahap 3, saat pasokan vaksin mencapai ketersediaan sedang atau berkisar antara 21%–50% dari total populasi setiap negara.

Karena itu, prioritas yang akan divaksinasi menurut Roadmap WHO SAGE tersebut adalah, pertama, petugas kesehatan yang berisiko tinggi hingga sangat tinggi untuk terinfeksi dan menularkan virus dalam komunitas. Kedua, kelompok dengan risiko kematian atau penyakit yang berat (komorbid).

Indikasi pemberian disesuaikan dengan profil keamanan masing-masing vaksin. Ketiga, kelompok sosial atau pekerjaan yang berisiko tinggi tertular dan menularkan infeksi karena mereka tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif seperti petugas publik).

Di Indonesia sendiri, pemerintah memastikan pengadaan vaksin mencukupi kebutuhan hingga Maret 2022. Saat ini baru ada 3 juta dosis vaksin Sinovac yang akan diberikan kepada 1,3 juta tenaga kesehatan sebagai kelompok prioritas.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 12758/2020 yang ditandatangani Menkes Budi Gunadi Sadikin pada 28 Desember 2020, ada tujuh jenis vaksin yang ditetapkan pemerintah untuk digunakan di Indonesia. Terdiri dari vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma, AztraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax, Pfizer, dan Sinovac dari Tiongkok. Sejauh ini yang sudah memberikan komitmen untuk menyediakan vaksin di Indonesia baru tiga, yaitu Sinovac, AstraZeneca, dan Novavax.

Selain 3 juta vaksin siap pakai, dalam waktu dekat akan tiba 15 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku. Kemudian sudah kerja sama antara Bio Farma dengan AstraZeneca dan Novavax untuk penyediaan vaksin masing-masing 50 juta dosis.

Untuk vaksin yang diproduksi PT Bio Farma, menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, ada dua kemungkinan, yaitu memproduksi vaksin dengan material vaksin Sinovac dan vaksin Merah Putih buatan Indonesia sendiri.

