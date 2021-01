Cegah Penyimpangan, Setiap Kemasan Vaksin Covid-19 Dilengkapi QR Code

Jumat, 8 Januari 2021 | 20:49 WIB

Oleh : Fana F Suparman / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sistem untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam distribusi vaksin Covid-19. Salah satunya dengan melengkapi QR Code pada setiap kemasan vaksin.

QR Code itu berfungsi untuk mematau perjalanan setiap kemasan vaksin hingga tiba di seluruh pelosok negeri dan disuntikkan kepada para penerima. Hal itu disampaikan Erick bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin setelah beraudiensi dengan pimpinan KPK mengenai pengadaan vaksin dan program vaksinasi Covid-19 di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/1/2021).

"Bagaimana dari vial, boks, sampai mobil itu, semua ada QR Code-nya dan bisa dipantau perjalanannya secara detail sehingga penugasan yang diberikan sampai ke provinsi itu berjalan dengan baik," kata Erick dalam konferensi pers usai audiensi.

Dalam kesempatan ini, Erick meminta KPK dan para kepala daerah untuk membantu Kementerian Kesehatan (Kemkes) mengawal program vaksinasi. Tak hanya mengawal proses distribusi, Erick berharap para kepala daerah juga menjaga kualitas vaksin.

"Memastikan setelah sampai ke provinsi turunannya sampai ke daerah terpencil dapat terjaga dengan baik karena cold chain-nya atau penyimpan pendinginnya itu harus konsisten di 2-8 derajat celcius," kata Erick.

Dalam kesempatan ini, Menkes Budi Gunadi mengatakan, pihaknya dibantu Kementrian BUMN menyiapkan kode untuk seluruh vial vaksin. Kode itu akan terhubung dengan data penerima vaksin melalui sistem informasi teknologi. Dengan demikian, setiap dosis dan tetes vaksin dapat terdeteksi untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Setidaknya, mencegah vaksin disuntikkan kepada orang yang tidak berhak.

"Semua vial vaksin itu ada barcode-nya. Barcode itu nanti di-link siapa yang disuntik, jadi one by one itu sudah ketahuan. Jadi tetesan-tetesan vaksin yang mungkin tadinya mau dipakai menjadi tetesan-tetesan nafkah para koruptor mudah-mudahan bisa kita kurangi karena semuanya sudah terintegrasi dengan sistem informasi dan teknologi sejak awal pemaketan. Kita bisa track itu barangnya sampai ke mana," tegas Budi.

Sumber: Suara Pembaruan