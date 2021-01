Prudential Gandeng SuperM Kampanyekan Hidup Sehat dan Bugar

Minggu, 17 Januari 2021 | 17:17 WIB

Happy Amanda Amalia

Jakarta, Beritasatu.com – Prudential Corporation Asia (Prudential) menggandeng grup pop Korea (K-pop) SuperM dalam peluncuran kampanye baru 'We DO Well Together', yang bertujuan mendorong masyarakat Asia untuk menjaga kesehatan dengan cara yang menyenangkan.

Melalui kampanye 'We DO Well Together' sepanjang 2021, Prudential dan SuperM akan mengadakan serangkaian acara untuk memotivasi masyarakat agar menjalani hidup yang lebih sehat dan bugar. Prudential akan mengumumkan lebih detail tentang kegiatan tersebut dan berbagai keseruan lainnya dalam beberapa waktu ke depan.

Chief Executive Official (CEO) Prudential Corporation Asia Nic Nicandrou mengatakan, Prudential dan SuperM memiliki visi yang sama. Oleh karena itu, Prudential ingin mengampanyekan pentingnya untuk tetap bugar dan hidup sehat, terutama dalam keadaan saat ini.

“Bersama-sama, kami ingin memotivasi orang untuk meningkatkan gaya hidup sehat guna mencapai tujuan kesehatan masing-masing dengan cara yang positif, proaktif, dan menyenangkan,” ujar Nic dalam siaran pers, Minggu (17/1).

Ditambahkan oleh Nic, bahwa Prudential bangga menjadi perusahaan asuransi jiwa regional pertama yang mengumumkan kemitraan dengan grup K-pop SuperM yang fenonemal ini. Dibentuk pada 2019 oleh SM Entertainment dan Capitol Music Group, SuperM menyatukan tujuh anggota dari grup K-pop papan atas yang dicintai oleh jutaan penggemar di seluruh dunia.

“Pendekatan mereka yang positif dan energik terhadap musik mencerminkan semangat 'We DO' dari Prudential yang merayakan semangat optimistisme generasi saat ini,” tambahnya.

Sebagai perusahaan asuransi terkemuka yang fokus untuk membantu masyarakat mendapatkan yang terbaik dalam hidup, Prudential telah membantu jutaan nasabah di Asia dengan memberikan perlindungan kesehatan dan juga finansial mereka dapat mencapai tujuan hidupnya.

“Lebih dari sekadar memberikan perlindungan, Prudential juga menghadirkan layanan kesehatan yang holistik, membantu masyarakat untuk mencegah dan menunda timbulnya penyakit. Hal ini dimungkinkan berkat aplikasi kesehatan mobile all-in-one kami Pulse by Prudential serta rangkaian lengkap solusi dan layanan terbaik di kelasnya untuk membantu orang hidup lebih sehat dan berumur panjang. Kampanye terbaru yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran ini mencerminkan komitmen berkelanjutan kami untuk menempatkan pelanggan sebagai pusat dari bisnis kami,” demikian penjelasan Nic.

Sedangkan SuperM menuturkan, saat dunia mengalami tantangan karena pandemi, mereka mengaku berambisi untuk menyebarkan energi positif dan membantu sebanyak mungkin orang guna mencapai tidak hanya kesehatan fisik yang baik, tetapi juga kesehatan mental.

“Kami berbagi misi yang sama dengan Prudential untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dan mendorong optimisme dalam berbagai keadaan, baik maupun buruk. Melalui 'We DO Well Together', kami mengajak semua orang untuk menggunakan energi dan semangat yang sama dengan 'We DO' untuk mencapai tujuan hidup,” ujarnya.

Sumber: BeritaSatu.com