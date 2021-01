OMDC Berikan Pelayanan Berkualitas di Masa Pandemi Covid-19

Selasa, 19 Januari 2021 | 23:00 WIB

Oleh : Chairul Fikri / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 membuat hampir semua masyarakat membutuhkan fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kondisi tubuhnya agar bisa terhindar dari paparan virus Covid-19. Hal tersebut yang membuat Oktri Manessa terketuk untuk membantu masyarakat dalam memeriksakan kondisi kesehatannya dengan membuka pelayanan kesehatan dengan program OMDC Peduli.

Klinik OMDC menyediakan layanan poli umum dan poli gigi dengan tarif mulai dari Rp 49.000 hingga Rp 199.000. OMDC Peduli merupakan salah satu wujud realisasi dari misi sosial OMDC dalam membuat senyum seluruh lapisan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik.

"Di masa pandemi ini, banyak masyarakat di luar sana yang terpaksa harus kehilangan pekerjaannya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun sulit. Dari situlah saya merasa terpanggil untuk menghadirkan OMDC Peduli demi membantu mereka mendapatkan akses kesehatan yang berkualitas dengan harga yang jauh lebih terjangkau," ungkap Oktri Manessa selaku pemilik OMDC dalam keterangannya, Selasa (19/1/2021).

Selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan murah, OMDC juga konsisten menjalankan misi sosialnya bersama dengan Oktri Syarief Foundation dalam memberikan perawatan gigi dan mulut gratis. Tak hanya itu saja, pemeriksaan itu disertai edukasi kepada masyarakat yang membutuhkan melalui program OMDC Goes to School, OMDC Goes to Office, OMDC Goes to Village, Kamis Peduli dan Yatim Peduli.

"Melalui program OMDC peduli, kita tidak hanya memberikan pelayanan dan konsultasi kesehatan gigi dan mulut, misi sosial yang dilakukan juga berupa pemeriksaan tensi dan gula darah gratis, pemberian dana bantuan kepada korban banjir kepada penghafal quran, pemberian perlengkapan solat ke musala di pedalaman, penyelenggaraan sunatan massal hingga operasi bibir sumbing secara gratis dan masih banyak kegiatan sosial lainnya yang sudah sering dilakukan sejak awal berdirinya OMDC," lanjutnya.

Oktri menyebutkan tujuh klinik kesehatan yang dimiliki OMDC diharapkan akan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat terutama di masa pandemi Covid-19.

"Semoga hal kecil yang kami lakukan ini dapat bermanfaat dan berdampak baik bagi masyarakat yang lebih luas lagi di tengah pandemi ini, dan pastinya semua pelayanan kesehatan yang kita selenggarakan sudah sesuai dan menerapkan standar protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com