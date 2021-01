Mendagri: Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19 dari Dukcapil

Selasa, 26 Januari 2021 | 20:49 WIB

Oleh : Robertus Wardy / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi langkah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang menggunakan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai basis data program vaksinasi Covid-19. Dia menyebut awalnya data KPU berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Awalnya data mentah dari Dukcapil, kemudian diverifikasi oleh KPU door to door, verifikasi faktual berupa pencocokan dan penelitian (coklit) sehingga datanya valid,” kata Tito di Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Ia mengatakan, pemerintah daerah (pemda) melakukan pendataan dan inventarisasi data penerima vaksin yang akan mendapatkan skala prioritas. Hal itu karena jumlah dosis vaksin masih terbatas sehingga tidak memenuhi kebutuhan seluruh populasi di daerah. “Dukcapil ada data untuk daerah yang diverifikasi pada Pilkada kemarin,” ujar Tito.

Untuk daerah yang tidak melaksanakan Pilkada 2020, Tito menyebut data dapat diperoleh dari hasil pencocokan data pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Harapannya, program vaksinasi dapat berjalan lancar dan tertib.

“Bisa dibuat target by name by address, mirip seperti kita mengatur pilkada. Pada waktu pilkada itu tidak terjadi keributan atau kekacauan di TPS (tempat pemungutan suara) karena setiap TPS sudah mengatur jam kedatangan, diatur dengan undangan datang, petugas juga tidak terlalu lelah, konstan kegiatannya, kemudian tidak terjadi penumpukan massa,” tutur Tito.

Di tempat terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, mengatakan Kemkes bukan lembaga pertama yang akan menggunakan data KPU. Sejumlah lembaga, sudah menggunakan data-data KPU dengan berbagai kepentingannya.

Misalnya, Bawaslu sudah sering minta KPU memeriksa nama-nama calon anggota Bawaslu (provinsi/kabupaten/kota) dan panwaslu (kecamatan/desa/kelurahan/TPS) di Sistem Partai Politik (Sipol). Kemdagri dan Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN dan RB) juga minta KPU untuk memeriksa nama-nama CPNS di Sipol. "Dalam rangka untuk memastikan calon Bawaslu/Panwaslu/CPNS bukan anggota parpol,” ujar Hasyim.

Sumber: BeritaSatu.com