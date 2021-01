RS Penuh, Isolasi Mandiri Harus Diawasi Pemerintah

Selasa, 26 Januari 2021 | 23:40 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 kian hari kian meningkat. Dewan Pakar Ikatan Ahli kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra mengatakan, dengan penambahan kasus baru rata-rata 10.000 per hari, maka seberapa besar usaha pemerintah untuk merawat dan menyelamatkan pasien Covid-19, tentu pemerintah tidak mampu mengejar peningkatan kasus harian.

Meski begitu, kata Hermawan, pemerintah tidak boleh menyerah, melainkan harus terus mengupayakan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mentransformasikan fasilitas lain untuk digunakan sebagai tempat isolasi mandiri.

“Bila perlu, sekolah-sekolah yang sementara belajar dari rumah atau fasilitas lain yang dimungkinkan digunakan untuk tempat isolasi mandiri. Ini bagian dari upaya peningkatan kapasitas isolasi mandiri,” kata Hermawan kepada Suara Pembaruan, Selasa (26/1/2021).

Ia menuturkan, pemerintah perlu menyediakan fasilitas isolasi mandiri bagi pasien Covid-19 bergejala ringan. Ketika pasien melakukan isolasi mandiri di rumah, itu akan lebih berisiko karena mereka tidak terkendali dan tidak terkontrol.

Selain itu, situasi rumah setiap orang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ia meminta pasien Covid-19 sebaiknya menjalani isolasi mandiri yang disediakan oleh pemerintah. Di sana ada tenaga kesehatan yang mengawasi, ada pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik, dan dijauhkan dari stigma maupun dari kontak langsung dengan sekitarnya.

Meski begitu, Hermawan menuturkan, peningkatan kapasitas isolasi bukan sebuah solusi untuk memutuskan mata rantai penularan Covid-19. Ia menawarkan tiga opsi yang harus segera dilakukan oleh pemerintah.

Pertama, pemerintah harus berani memberlakukan pembatasan sosial berkala besar (PSBB) secara nasional. Menurutnya, pendekatan PSBB transisi hingga keputusan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bersifat parsial dan tidak tuntas. Bahkan, PPKM tidak efektif untuk beberapa lokasi tertentu.

“Jadi PSBB nasional ini harus dipersiapkan dengan matang. Justru dengan keterbukaan sekarang, pemerintah harus mengimbau masyarakat menyediakan logistik dan menyiapkan mental untuk siap PSBB secara nasional secara serentak dan kompak,” ujarnya.

Kedua, optimalisasi proses vaksinasi. Namun vaksinasi menjadi opsi jangka panjang, yakni ketika Indonesia mampu menyediakan vaksin minimal 400 juta dosis untuk memenuhi 181 juta atau 70% subjek utama dari populasi penduduk.

Ketiga, pemerintah harus mengambil peran kampanye cepat dan populer guna mengedukasi masyarakat. Kampanye ini dilakukan oleh pemerintah pusat hingga komunitas akar rumput. Dengan begitu, semua pihak mulai dari RT, RW, desa, kelurahan bersama tenaga kesehatan yang ada di komunitas melakukan upaya promosi, edukasi, hingga menyediakan fasilitas-fasilitas untuk membantu pasien menjalankan isolasi, khususnya pasien bergejala ringan.

“Jika ini dilakukan tentu akan sangat membantu melandaikan penumpukan pasien Covid-19 di RS dan faskes yang disediakan pemerintah. Itulah yang harus dilakukan karena hulu persoalan kita adalah kesehatan masyarakat. Jadi harus bersama masyarakat di komunitas,” ucapnya.

Hermawan menyebutkan, masalah Covid-19 memerlukan kerja sama semua pihak. Sebab, dengan situasi 10.000 kasus positif per hari, maka 30% atau 3.000 pasien pasti membutuhkan perawatan. Dari 3.000 pasien tersebut, 50% atau 1.500 membutuhkan perawatan di RS dan sisanya isolasi mandiri.

“Membayangkan angka 1.500 membutuhkan tempat tidur di RS, sama halnya seperti membutuhkan lima RS baru kelas C dengan kapasitas rata-rata 300 tempat tidur. Menyiapkan lima RS kelas C per hari bukan perkara mudah di ruang lingkup kita,” pungkasnya.

Sumber: Suara Pembaruan