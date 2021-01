Menkes: Indonesia Beruntung Masuk 40 Negara Pertama yang Lakukan Vaksinasi Covid-19

Sabtu, 30 Januari 2021 | 12:42 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk mengatasi pandemi Covid-19, seluruh negara membutuhkan vaksin. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang beruntung, karena termasuk dari 40 negara pertama yang bisa melakukan vaksinasi.

“Jadi Indonesia beruntung, kita termasuk dari 40 negara pertama yang bisa melakukan vaksinasi. Ini termasuk Uni Eropa yang melakukan negosiasi langsung untuk seluruh negaranya,” terang Budi pada Webinar bertemakan: "Vaksin Covid-19 Untuk Indonesia Bangkit", Sabtu(30/1/2021).

Budi menuturkan, vaksin suplainya sangat terbatas. Untuk saat ini dibutuhkan sekitar 11 miliar untuk seluruh dunia, tetapi kapasitas produksi setahun hanya sanggup 6,2 miliar.

“Itu termasuk vaksin yang dibutuhkan setiap tahunnya. Jadi bisa dibayangkan perebutan untuk mendapatkan vaksin ini sangat tinggi di dunia. Kita beruntung sudah mendapatkan vaksin ini,” ujar Budi.

Budi menuturkan, dari sisi pengadaan vaksin, Indonesia sekarang sudah bisa mendapatkan empat jenis vaksin dari empat yurisdiksi negara yang berbeda. Pertama, Sinovac yang sudah mendapatkan kontrak 125 juta dosis. “Ini vaksin dari China(Tiongkok,red) berbasis teknologi virus sudah dimatikan,”ujarnya.

Kedua, Indonesia mendapatkan vaksin dari Pfizer sebanyak 50 juta dosis berasal dari Jerman bekerja sama dengan Amerika Serikat(AS). Vaksin ini diproduksi berdasarkan teknologi yang paling baru rekayasa genetik atau MRNA.

Ketiga, vaksin AstraZeneca dari Inggris, jenis vaksin berbasis teknologi viral vektor. Dan keempat, Novavax, Amerika Serikat- Kanada. Vaksin berbasis teknologi unit protein.

“Empat vaksin dengan sumber yang berbeda ini mengamankan resiko. Kalau negara-negara ada yang blok pengiriman vaksinnya, seperti baru-baru ini terjadi di Eropa. Dimana negara- negara Eropa karena kekurangan vaksin mereka ingin sebanyak-banyaknya mendapatkan vaksin terlebih dahulu dibandingkan dengan negara lain,”ujarnya.

Budi menuturkan, selain pengadaan langsung terhadap produsen vaksin, Indonesia juga bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan aktif berpartisipasi di The Global Alliance for Vaccines and Immunisation(GAVI), yakni organisasi yang memberikan vaksin ke negara berkembang.

Kendati demikian, Budi menuturkan, GAVI hingga saat ini belum memastikan berapa jumlah vaksin akan diberikan, yakni antara 3%-20% dari populasi atau antara 18 juta- 108 juta dosis vaksin. Untuk diketahui vaksin Covid-19 dari GAVI ini akan diberikan gratis.

“Jadi sekali lagi saya sampaikan kita memiliki empat sumber vaksin yang kita langsung melakukan negosiasi bilateral, dan satu sumber vaksin yang kita lakukan organisasi multilateral,”ucapnya.

Pada kesempatan sama, Budi menjelaskan, vaksin dimiliki Indonesia saat ini rencananya diberikan ke 70% dari rakyat Indonesia. Dalam hal ini, ada sekitar 180 juta masyarakat Indonesia harus divaksinasi. Yang mana saat ini, pemerintah membagi prioritas vaksin berdasarkan risiko penularan.

“Karena masing-masing perlu disuntik dua kali, jadi memerlukan 363 juta dosis vaksin. Kita ada cadangan 15 %, jadi yang dibutuhkan adalah 426 juta dosis vaksin. Ini diperlukan untuk vaksinasi 70% dari seluruh penduduk Indonesia. Rencana kita akan lakukan dalam 15 bulan. “Pak Presiden minta kalau bisa dipercepat menjadi satu tahun,”ucapnya.

Sumber: BeritaSatu.com