CISDI Rancang Program Puskesmas Terpadu dan Juara Sejak 9 Tahun Lalu

Senin, 1 Februari 2021 | 21:21 WIB

Oleh : Mikael Niman / IDS

Bekasi, Beritasatu.com – Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) mengutarakan, cikal bakal program Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa), sudah terbersit sejak sembilan tahun lalu. Hanya saja, di masa pandemi Covid-19 ini, baru Pemprov Jawa Barat yang memberi respons positif.

“Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan terdekat yang dapat diakses masyarakat. Namun, membawa konsep menjadi hal nyata tidaklah mudah. Dari hal yang paling mendasar, sebuah regulasi yang mengatur hingga hal operasional seperti siapa yang menjadi pelaksana atau pembawa pesan. Kemudian yang yang paling penting adalah bagaimana mengukur keberhasilan atau kegagalannya,” ujar pendiri CISDI sekaligus Senior Advisor on Gender and Youth & WHO, Diah Saminarsih, Senin (1/2/2021).

Diah menjelaskan, peran strategis pelayanan primer seperti puskesmas ini, sebetulnya telah dikedepankan oleh WHO, Unicef, dan Bank Dunia sejak 1978 lalu.

“Komitmen gubernur Jawa Barat untuk memperkuat 3T (testing, tracing dan treatment) dan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) di 100 puskesmas yang tersebar di 12 kota/kabupaten adalah langkah yang strategis untuk penyiapan layanan kesehatan di Provinsi Jawa Barat, sekarang maupun nanti setelah pandemi berakhir,” katanya.

Menurutnya, kurang lebih ada 15 juta warga yang terlayani di 100 puskesmas 12 kota/kabupaten ini. “Kemudian diukur melalui kajian mendalam yang kemudian bisa menjadi dasar untuk membuat kebijakan selanjutnya dalam skala yang lebih luas dari Jawa Barat,” ungkapnya.

Program Puspa ini, kata Diah, melibatkan para pakar kedokteran, praktisi kesehatan masyarakat, peneliti, masyarakat sipil, profesional kesehatan, dan tenaga kesehatan muda.

Sementara itu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Arifin Panigoro, menegaskan reformasi sistem kesehatan di Indonesia menjadi prioritas kerja presiden.

“Tentu kita ingin, ini menjadi percontohan nasional nantinya. Program penguatan layanan kesehatan primer ini akan dimulai di Jawa Barat,” pungkasnya.

Puskesmas Cikarang yang berlokasi di Jalan KH Dewantara, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu dari 100 puskesmas program Puspa.

Sumber: BeritaSatu.com