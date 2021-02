Ini 5 Upaya Kemkes untuk Kurangi Penularan Covid-19

Rabu, 3 Februari 2021 | 19:08 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta,Beritasatu.com - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, ada lima hal yang tengah dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes) dalam upaya mengurangi penularan Covid-19. Kelima hal tersebut adalah pengembangan jejaring laboratorium pemeriksaan Covid-19, penelitian biomolekuler SARS CoV-2, penelitian uji klinis obat, monitoring evaluasi efektivitas vaksin, serta penelitian diagnosis.

“Kenapa lima hal ini kami pilih sebagai bagian dari implementatif yang kami kerjakan, karena ada beberapa penekanan yang harus segera kami lakukan sebagai langkah-langkah untuk mengurangi penyebaran dan mengatasi pandemi Covid-19 ini dengan cepat,” kata Dante pada Rapat Dengar Pendapat dengan DPR Komisi IX yang membahas hasil riset dan inovasi dalam rangka pengendalian Covid-19 dan vaksin Merah Putih di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Selanjutnya, terkait dengan penguatan jejaring laboratorium Covid-19, ia menyebutkan, saat ini sudah ada 612 laboratorium pemeriksaan Covid-19 yang dikoordinasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) sebagai rujukan nasional.

Menurut Dante, berdasarkan standar World Health Organization (WHO), rasio laboratorium untuk pemeriksaan uji Covid-19 1:1.000 per minggu. Artinya, untuk Indonesia dengan populasi 270 juta jiwa, maka diperlukan 38.571 testing per hari.

“Ini berarti 270 ribu tes per minggu. Sedangkan dengan penyebaran 612 jaringan laboratorium pemeriksaan yang sudah dilakukan di seluruh Indonesia, kami sudah melewati rasio tersebut. Saat ini rasionya 1,14 pemeriksaan per 1000 penduduk per minggu,” paparnya.

Akan tetapi, Dante mengakui ada kendala yang dihadapi terkait dengan sebaran pemeriksaan yang tidak merata di seluruh wilayah di Indonesia. Pasalnya, sebagian besar laboratorium pemeriksaan, yaitu sebanyak 44% masih terkonsentrasi di Jakarta.

Dengan begitu, untuk melakukan evaluasi, Dante mengatakan, Kemkes akan melakukan tindakan implementatif lainnya untuk membuat laboratorium tersebut tersebar di seluruh Indonesia dengan lebih merata, sehingga pemeriksaan lebih terkoordinasi, efektif, dan luas.

“Itu akan kami kerjakan sehingga testing di Indonesia akan lebih menggambarkan hasil lebih spesifik seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemeriksaan laboratorium sangat penting karena menjadi salah satu modal kuat untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan di hulu penanganan Covid-19.

“Setelah testing, kemudian kita melakukan tracing, dan akhirnya menjadi treatment. Jadi testing adalah modal kuat untuk melakukan tracing,” paparnya.

Sumber: BeritaSatu.com