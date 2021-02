Dewas BPJS Kesehatan Harus Lebih Perkuat Fungsi Pengawasan

Kamis, 11 Februari 2021 | 15:09 WIB

Oleh : Herman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – DPR RI telah menyetujui lima calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan periode 2021-2026. Keputusan itu disepakati dalam Sidang Paripurna yang digelar pada Rabu (10/2/2021).

Untuk nama-nama calon anggota Dewas BPJS Kesehatan, yang mewakili unsur pekerja yaitu Indra Yana dan Siruaya Utamawan. Mewakili unsur pemberi kerja Iftida Yasar dan Inda Deryanne Hasman. Sedangkan yang mewakili unsur tokoh masyarakat adalah Ibnu Naser Arrohimi.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menaruh harapan yang besar pada Dewas BPJS Kesehatan yang baru tersebut. Mereka harus mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap BPJS Kesehatan, sehingga program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dijalankan BPJS Kesehatan ke depannya menjadi lebih baik lagi.

“Kita berharap Dewas BPJS Kesehatan yang baru juga melakukan pengawasan dengan lebih sistemik. Jangan hanya sekedar monitoring evaluasi, tetapi hasilnya tidak disosialisasikan ke publik,” kata Timboel Siregar kepada Beritasatu.com, Kamis (11/2/2021).

Hal tersebut menurut Timboel sangat penting, agar masyarakat dapat mengetahui capaian dan juga kekurangan BPJS Kesehatan yang harapannya bisa diperbaiki di kemudian hari.

“Hasil evaluasi dari pengawas internal di Dewan Pengawas BPJS Kesehatan harus disampaikan ke publik, sehingga kita juga bisa memberikan masukan untuk perbaikan. Jadi ada ukurannya, misalkan tahun ini Dewas menemukan ini, tahun depan kalau menemukan itu lagi ya artinya tidak ada yang diperbuat untuk perbaikan. Jadi Dewas BPJS Kesehatan jangan sekedar the show must go on, kerja seperti biasa, itu tidak bisa,” tegas Timboel.

Sumber: BeritaSatu.com